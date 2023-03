Strijd om World First begint vrijdag: Destiny 2 Lightfall Raid

De nieuwste Raid waar Destiny 2 spelers mee aan de slag mogen gaan verschijnt aanstaande vrijdag om 18:00. De Root of Nightmares Raid is beschikbaar voor alle Destiny 2 Lightfall spelers. Voltooi de Raid binnen 48 uur in de Contest Mode voor exclusieve beloningen.

Zes personen mogen het in één Fireteam opnemen tegen de gevaren in de Lightfall Raid: Root of Nightmare. De Raid vereist een goede voorbereiding en een goed dynamiek in het team. Als het je lukt om binnen 48 uur de Raid te voltooien krijg je een speciaal embleem en kun je de bijbehorende Triumph claimen. De eerste 6 personen die de laatste kist in de Raid als eerst looten en terugkeren naar Orbit krijgen een speciale World-First banner.

Je moet de Raid wel in de Contest Mode spelen. In deze mode zakt je Light-Level iedere encounter met 20 punten. Je maximale Light Level is hiermee vastgepind op 1780. Dit belooft dus een heuse uitdaging te worden, mocht de Raid dat al niet uit zichzelf zijn.

Spelers die de Lightfall Raid voor 21 maart uitspelen krijgen exclusieve toegang om de Raid Jacket te kopen via de Bungie Store.

Bungie werkt samen met Twitch Rivals om via hun kanaal de World First Race live uit te zenden. Je kunt dus live meekijken hoe enkele spelers de verschillende encounters aanpakken en wellicht al het een en ander opsteken voordat je zelf de gevaren in de Root of Nightmares gaat trotseren.

Destiny 2: Lightfall verscheen op 28 februari op alle beschikbare platformen. De uitbreiding verscheen met veel kritiek, vooral het contrast met Witch Queen werd vaak genoemd door de spelers. Ook wij hebben daar een mening over en deze lees je zeer binnenkort in onze Lightfall review.