Review: Zombieland Headshot Fever Reloaded

Een bekende VR titel en fan favoriet keert terug in een opgepoetste vorm voor PlayStation VR2. Een nieuwe tekenstijl, kwaliteitsverbeteringen, extra features, meer wapens, perks en meer. Dit is de ultieme versie van Zombieland Headshot Fever en die is Reloaded voor actie op je console VR headset.

Zombieland Headshot Fever Reloaded is een hele mond vol. En dat staat misschien wel symbool voor wat je gaat doen in deze titel. Namelijk: Een hele berg aan zombies voorzien van een hele mond vol lood. Als je een echte VR-fanaat bent, dan ken je de game misschien al. Zombieland is namelijk al speelbaar in VR, maar op de PlayStation VR2 hebben ze ‘m nog net even iets specialer gemaakt met een likje verf, nieuwe missies, guns, perks en uitdagingen. Het is een ideale VR titel voor de beginnende VR speler. Waarom dat zo is, leggen we je graag uit!

In-and-out!

Zombieland Headshot Fever Reloaded is een game waarin we korte levels van 1 tot 4 minuten induiken om in een recordtempo een aantal verschillende zombies te voorzien van lood. Het speelt een heel klein beetje als een House of the Dead game. House of the Dead kennen we allemaal nog van de arcadehallen toch? De zombie-shooter waarin je personage uit zich zelf door het level heen loopt, en jij je enkel hoeft te concentreren op het kapot knallen van alles wat beweegt op je beeldscherm. Hetzelfde geldt voor Zombieland. Je speelt in verschillende ‘scenes’ en na iedere scene verplaats je je semiautomatisch naar de volgende. Dit doe je door te kijken naar de aangegeven plek. Je teleporteert als het ware door het level heen.

Als je het level opnieuw speelt, teleporteer je iedere keer naar exact dezelfde plek en komen de zombies in exact dezelfde maat en manier op jou af. Kortom: Het is een titel waar je voortdurend bezig bent met het verbeteren van jezelf en wellicht ook andere spelers op de leaderboards. Door de zeer compacte levels en het vooruitgangsysteem in deze titel is het ook zeer aangenaam om hetzelfde level een aantal keer opnieuw door te spelen. Er zijn in totaal dan ook niet heel erg veel levels. Het is echt een compacte game die zich vooral focust op het opnieuw spelen en verbeteren van het selecte aanbod aan levels. De prijs van de game is daar dan ook naar en deze is zachtaardig voor je portemonnee.

Speel, ontgrendel en speel

In Zombieland heb je een handpistool en een speciaal wapen ter beschikking. Beide mag je zelf kiezen en sterker maken. Je kan bijvoorbeeld de schade per schot verhogen of de magazijninhoud vergroten. Elke upgrade kan weer een aantal seconden van je beste tijd afsnoepen en dat is natuurlijk het hele eieren eten van deze shooter. Verschillende perks die je kunt activeren helpen je in de flow van de game of tweaken de regels een beetje waardoor je een zo optimale speelstijl neerzet om die beste tijd te veroveren.

Je begint met een simpel handpistooltje en een shotgun als speciaal wapen. Kogels voor je handpistool gaan niet op, maar die van je shotgun wel. Het is dus een soort van last-resort redmiddel als een zombie te dicht bij komt. Want je kunt geen enkele klap incasseren voordat je game-over gaat. Gelukkig zijn de zombies niet zo heel erg snel en kan je zelfs de tijd manipuleren door een zombie met een headshot af te maken. De tijd gaat dan even heel langzaam en als je tijdens deze slowmo nog een zombie op dezelfde wijze van het herleven beroofd, wordt de tijd in slowmo gereset. Alle slowmo tijd gaat op het einde van het level van je totale tijd af, dus je wilt eigenlijk wel zoveel mogelijk tijd spenderen in deze mode. Enerzijds voor je eigen veiligheid, anderzijds voor die perfecte score!

Na een aantal levels ontgrendel je al snel nieuwe wapens waaronder sterkere handpistolen en andere speciale wapens zoals machinegeweren. Ook deze kun je vervolgens weer sterker maken. Het sterker maken doe je met het belangrijkste ruilmiddel in een pandemie, zo hebben we geleerd, WC rollen. Deze krijg je vanzelf door levels te spelen, maar sommige zombies schieten ze ook uit hun hoofd als je een headshot maakt. Als je de WC-Rol kapotschiet voor deze op de grond valt, krijg je eentje extra. Doe dit voor de volgende zombies in een missie zonder dat je er een in de tussentijd valt en je totaal aantal WC rollen bouwen bijna exponentieel op. Zie het als een soort multiplier én extra uitdaging.

Train je VR-benen

Zombieland op de PlayStation VR2 is een uitstekende game voor de beginnende VR speler. Met het succes van de PlayStation 5 en de toegankelijk van High-End console gaming door middel van PSVR2 worden er veel nieuwe VR-deuren geopend. Een hoop nieuwe spelers die wellicht voor het eerst kennismaken van VR. VR kan je best misselijk maken als je niet gewend bent aan de manier waarop een VR omgeving je brein voor de gek houdt. Omdat Zombieland een soort van on-rail ervaring biedt en je dus zelf niet vrij kunt bewegen is deze game ideaal om op te pakken als kersverse VR speler. Ook helpt het je bij het richten van je wapens in VR, want heel veel VR titels focussen zich op schieten, want dat werkt gewoon goed in een VR game. Door het opbouwende tempo in deze game is deze dan ook heel geschikt om je VR shooting skills op te bouwen.

Verdict

Een ideale game om op te pakken als VR-beginner, maar ook zeker een game voor de ervaren VR gunslinger die zijn/haar skills op de proef wilt stellen. Maar zeker ook een vermakelijke titel voor de casual VR speler die simpelweg op wat zombies wilt schieten in VR. Een gestroomlijnde ervaring die echt bedoeld is voor VR en daarom ook heel goed werkt. Een beetje een verfijnde vorm van de House of the Dead arcade titels, of de oude Duck Hunt game met dat pistooltje op de NES.

Indien je Zombieland al hebt gespeeld op een andere VR headset pluk je toch nog wat vruchten van de ultieme versie op PSVR2 met onder andere verbeterde visuals ondersteund door de slimme techniek in de PSVR2 headset (Meer hierover in onze PSVR2 review). Verder natuurlijk dezelfde features als de DualSense je biedt. Haptische feedback en Adaptieve triggers. En dat allemaal voor maar €24,99.