Nieuwe gevaren op de loer in Wild Hearts!

Wild Hearts ziet morgen zijn eerste content-update. EA en Koei Tecmo beloven om deze Monster Hunter franchise in leven te houden met gratis toevoegingen. Geen betaalde MTX en langdurige ondersteuning. Dat heeft deze genre dan ook nodig. Capcom legt dat voorbeeld.

Om die reden ziet Wild Hearts op 10 maart een nieuwe update. Een gloednieuw Deeply Volatile monster in de hoedanigheid van ons favoriete gorilla-ding, de Lavaback. Al draagt de Deeply Volatile de naam: Hellfire Laharback. We krijgen daarmee een nieuwe Quest en een nieuwe Skill. Helaas hebben Deeply Volatiles geen unieke part-drops, dus we kunnen er geen nieuw pantser van maken.

Op 23 maart zien we de tweede update. De Grimstalker maakt hierbij zijn debuut in Wild Hearts als subspecies van de Deathstalker. Deze update ziet iets meer extraatjes waaronder een nieuwe Quest, nieuw wapenmodel, nieuw patser, nieuwe high-difficulty quests, emotes en chat stamps. Om het lekker op de Monster Hunter tour te houden.

In april mogen we opnieuw te wildernis in, want dan verschijnen er wederom subspecies, maar ook een gloednieuwe Kemono (monster), Karakuri en meer!

More exciting NEW Content is coming to #PlayWildHearts March 10 and March 23. 🔥 Prepare to take on new quests with dangerous Kemono – and tantalizing rewards! pic.twitter.com/elOqiI0hHB — WILD HEARTS (@playWildHearts) March 8, 2023

Het lijkt er op dat we de aankomende periode genoeg redenen hebben om de game nogmaals te bezoeken. Laten we vooral hopen dat EA en Koei Tecmo deze trend voortzetten, want dit is natuurlijk precies wat we willen zien. Een groeiende en evoluerende Monster Hunting game. Benieuwd wat wij van deze game vinden? Lees hier onze review en kom er achter waarom wij al snel verliefd werden op deze unieke twist op Monster Hunter.