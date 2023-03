The Outlast Trials kondigt Early Access aan

Red Barrels heeft een nieuwe trailer gedropt van hun volgende game The Outlast Trials. Met schreeuwende acteurs die een rol hebben in de game, maken zij de Early Access bekend.

The Outlast Trials zal vanaf 18 mei 2023 beschikbaar worden voor PC spelers via Steam en de Epic Games Store. Andere platforms kunnen het spel pas spelen op zijn daadwerkelijke release date die nog niet is aangekondigd.

In The Outlast Trials speel je als een Murkoff Corporation gevangenen die probeert te ontsnappen. Het is aan jou de taak om te sluipen, te kruipen en te verdwijnen in de schaduw om levend te ontsnappen van de gevaarlijke vijanden om je heen.

Red Barrels staat bekend om hun solo horror verhalen in de Outlast series, echter The Outlast Trials zal anders worden aangepakt dan voorheen. Deze game zal de eerste in de series zijn die Co-op functionaliteiten introduceert. Natuurlijk kun je de game ook solo spelen zoals vanouds maar je kan ook samen met 3 vrienden dit angstaanjagende verhaal doormaken.

Ook zal de game voor het eerst een Character Customization bevatten samen met een Inventory systeem waarbij je perks kan activeren, gereedschap kan upgraden en zelfs je eigen cel kan inrichten!

Wanneer The Outlast Trials volledig uitkomt is nog onbekend, de game gaat voor PC echter in Early Access op 18 mei 2023.