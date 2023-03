Review: Star Wars Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition

Een van de beste PlayStation VR2 launch titels is een opgepoetste editie van de reeds beschikbare Star Wars titel: Tales from the Galaxy’s Edge. De Enhanced Edition ziet er beter uit en voegt nieuwe content toe en benut alle techniek die de PSVR2 in huis heeft.

Adaptieve triggers, Haptische feedback, 3D audio, Eye-Tracking en gefocuste rendering zorgen voor een compleet nieuwe ervaring in Star Wars Tales from the Galaxy’s Edge van ILMxLAB op PlayStation VR2. Het reeds op Quest speelbare Star Wars avontuur speelt soepeler en fijner dan ooit. Een wat mij betreft onmisbaar VR avontuur als je ook maar enigszins fan bent van Star Wars.

Tales from The Galaxy

Star Wars Tales From the Galaxy’s Edge neemt je in de Enhanced Edition mee naar verschillende planeten, ruimteschepen en scenario’s die je iconisch zijn aan Star Wars. Bekende architectuur, bekende gezichten en over het algemeen een heel erg Star Wars-y omgeving om jezelf voor een uur of 10 in te vermaken. Alhoewel het verhaal redelijk kort is en de mate van ontdekking beperkt zijn, is dit een prima showcase van hoe een adventure-shooter in VR is en moet zijn.

Je begint als een soort vrachtlader in een ruimteschip en het duurt niet lang voordat ruimtepiraten je lading komen stelen. Terwijl je ze van je rug afschud en uiteindelijk het schip verlaat begint je avontuur in Seezelslak’s café ergens naast een haven in Batuu. Het uitzicht van de bar geeft je direct al een goede indruk dat je echt in het Star Wars universum speelt. Het ziet er uit alsof je in een uit de kluiten gewassen Disney Attractie staat in het Star Wars gedeelte van het pretpark.

Vanuit het café kan je verschillende dingen doen, waaronder het volgen van het verhaal. Hierdoor ga je op pad door verschillende levels die met elkaar verbonden zijn. Je eerste grote opdracht is het vinden van R2-D2 en C-3PO. Tijdens het doorlopen van de levels kom je verschillende vijanden tegen, vind je loot, verzamelvoorwerpen en kan je hier en daar een kleine zijweg nemen voor extra loot of opdrachten voor één van de enkele zijmissies. Zo kan je verschillende modellen van mini-droids vinden, een piloot-droid repareren door zijn verloren ledematen te vinden en meer.

Eenmaal teruggekeerd in de bar heeft Seezelslak meestal wel een mooi verhaaltje voor je klaarstaan. Hierbij wordt het verhaal vertelt met ons in de hoofdrol. we duiken dan namelijk in één van de vier Tales waarin we onder andere de rol van een Jedi en Bounty Hunter aannemen.

Van alle markten thuis

Wat is een Star Wars game zonder Jedi? Nou ja, ze zijn er misschien genoeg, maar als je een VR Star Wars game speelt, is een Lightsaber natuurlijk onmisbaar. Daarnaast wil je ook kunnen schieten met een select arsenaal aan blasters. De manier hoe ILMxLAB het aanpakt in dit VR avontuur werk gewoon goed. Alle aspecten komen aan bod en over alles is ook best goed nagedacht. Puzzelen in VR is leuk, maar neemt niet de hoofdrol. We schieten met veel blasters en dit voelt en hoort erg tof aan. Je ziet en hoort letterlijk elk blasterschot langs je oren suizen. Star War was nog nooit zo écht als dat het nu is. Op je borst draag je een tasje en deze pak je met een hand op om je inventaris te openen. Met je andere hand pak je vervolgens precies wat je nodig hebt. Een bommetje, een droid om je te helpen in gevecht of één van de ruilwaren die je kunt inleveren in de winkel.

Natuurlijk blijft het eenvoudiger om met een controller verschillende draaimenuutjes te navigeren, maar dat voegt helemaal niks toe aan een VR beleving. Star Wars Tales from the Galaxy’s Edge pakt dit gewoon erg goed op. Zo heb je aan beide polsen een inhaler die je met een hand oppakt en op jezelf spuit om je levenspunten bij te vullen. Als de inhaler leeg is, gooi je ‘m op de grond en plak je vanuit je inventaris een nieuwe op je pols. Zo kan je eigenlijk altijd wel in het heetst van de strijd je levenspunten aanvullen. Je kunt zien hoeveel levenspunten je hebt op een soort Pip-boy op je linker onderarm. Hierop zit ook een hologram waar af en toe iemand inbreekt om je bij te praten over de huidige missie. Een handige kompas laat je ook precies zien waar je heen moet voor je huidige vastgepinde (zij)missie of uitdaging.

Verder beschik je nog over een multi-tool die met een elastiek vast zit aan je middel. De tool beschikt over een schroevendraaier, elektrische schokken en een lasser. Zo kan je verschillende kluizen openen en elektrische apparaten een kickstart geven. Het is een typisch VR dingetje om te doen, maar wederom neemt dit niet de overhand en past het gewoon in de game.

Verdict

Star Wars Tales From the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition is een onmisbaar Star Wars avontuur voor de PSVR2 spelers met affiniteit voor Star Wars. Het brengt je echt even in een Star Wars universum die van voor tot eind, alhoewel kort, een mooi onafgebroken en samenhangend geheel heeft. Het ziet er daarbij ook heel erg goed uit op de PlayStation VR2. Er is genoeg te zien en te ontdekken voor de duur van het spel, alhoewel deze van mij wel dubbel de lengte had mogen zijn. De 3D audio, haptische feedback en Adaptieve Triggers voegen enorm veel toe aan de beleving. Je hand-oog coördinatie werkt gewoon heel prettig zo in VR zonder dat je je er op hoeft te focussen.

ILMxLAB is erin geslaagd om mooi en passend een VR avontuur neer te zetten voor Star Wars. Alhoewel ze dit ook al deden met Vader Immortal, zien we graag dat deze studio voor een volgend project een grootschalige VR game kunnen neerzetten in die wellicht wat headsets over de toonbank doet schuiven, want de techniek, gameplay, ervaring en visuele aspecten zijn dik in orde.