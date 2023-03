Ghostwire: Tokyo in April naar Xbox Game Pass

Na een jaar Playstation exclusiviteit te hebben gehad, wordt Ghostwire: Tokyo eindelijk speelbaar op Xbox via de Game Pass service. Ook zal de game een flinke update krijgen met één nieuwe game mode voor beide consoles.

Uitgever Bethesda had voor Ghostwire: Tokyo, die ontwikkeld is geworden door Tango Gameworks, oorspronkelijk een exclusieve deal gemaakt met Sony. Nadat Bethesda opgekocht is geworden door Xbox in de afgelopen maanden, zijn er natuurlijk ook veranderingen ontstaan met betrekking tot hun games.

Er is namelijk meer goed nieuws voor fans van deze game. Naast het feit dat de game speelbaar wordt voor Xbox eigenaren, zal er ook nog een grote update uitrollen. De “Spider’s Thread” update voegt niet alleen een nieuwe game mode toe maar ook nieuwe missies, cutscenes, locaties om te ontdekken, en algemene “quality-of-life” verbeteringen.

Descend into the #GhostwireTokyo Spider's Thread Update on April 12, available on PlayStation 5, PC, and for the first time on Xbox Series X|S and Xbox Game Pass! pic.twitter.com/ZeYHBegvPn — Tango Gameworks (EN) (@TangoGameworks) March 15, 2023

De nieuwe game mode daagt spelers uit om een gauntlet te spelen van 30 levels met als doel het einde levend te bereiken.

“As players clear challenges and complete stages, they will unlock more skills and earn in-game currency to spend on upgrades.”

Ook zullen er twee nieuwe vijanden worden toegevoegd. De Silent Gaze – een onzichtbare vijand – en Retribution. Spelers krijgen met de nieuwe update natuurlijk ook nieuwe skills om deze vijanden met succes te verslaan.