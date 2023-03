Dying Light ontwikkelaar onthuld een nieuw IP

De Poolse ontwikkelaar en uitgever werkt aan een gloednieuw IP. Dit betekent dat we naast de Dying Light franchise in de toekomst een andere game mogen verwachten van Techland. De identiteit die de ontwikkelaar uitstraalt in hun voorgaande games, blijft bewaard.

De nieuwe titel waar Techland aan werkt heeft een iets ander thema dan ‘zombies’. Een Fantasy game met een open wereld met een grote focus op het vertellen van een verhaal. Techland vermeld hierbij dat de bekende en vooral de beste aspecten van een Techland Game bewaard blijven in deze nieuwe IP.

Waar ze dan op duiden moet haast wel het parkour-aspect zijn. In de concept art die ze bijvoegen bij de Tweet verklapt dit ook wel een beetje. Hier zien we een persoon hangen aan een, wat lijkt op, en bonenstaak. Ook krijgen we een eerste glimp op de wereld die Techland aan het bouwen is. Duidelijk een fantasievolle setting met een stad gebouwd op een berg, grote watervallen en zelfs een soort van gebroken planeet ver in de achtergrond. Ongetwijfeld gaan we hier op den duur meer over te weten komen.

Een ander veelvoorkomend aspect in Techland titels zijn de vele soorten en vermakelijke wapens om mee te spelen. Alhoewel de concept art ons hier nog geen idee bij geeft, mogen we er stiekem een beetje van uit gaan dat we een soortgelijk systeem terug zien in deze nieuwe wereld. Maar dan met wapens die passen bij deze fantasy-setting.

We never stop improving! Our newest game is set to be a narrative-driven #fantasy epic with an exotic open world ready to be explored. We strive to create a compelling story-focused #AAA title that combines and refines the best aspects of gameplay that Techland is known for. pic.twitter.com/SuJ8vVWbrI — Techland (@TechlandGames) March 16, 2023

Meer durft de Poolse studio nog niet met ons te delen. Maar als jij op basis van deze afbeelding een naam moest geven aan deze nieuwe Techland IP. Wat zou het dan zijn?