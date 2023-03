Spelen met een samoerai en een ninja in Assassin’s Creed: Red?

Ubisoft is de laatste tijd hard bezig om Assassin’s Creed zeer divers uit te gaan brengen op hun aankomende platform dat de naam Assassin’s Creed Infinity draagt, één van deze diverse strategieën zal zich afspelen tijdens Feodaal Japan

Er zijn nog weinig details bekend over Codename Red, maar wat we tot nu toe weten klinkt veelbelovend. De game is gesitueerd in Feodaal Japan en wordt ontwikkeld door Ubisoft Quebec. Een paar anonieme bronnen hebben Insider Gaming meer inzicht gegeven in de ontwikkeling van het spel. Zo zal de game niet één, maar twee speelbare personages bevatten: een samoerai en een shinobi (ninja). De samoerai was te zien in de korte teaser die Ubisoft eerder uitbracht, terwijl de shinobi een Afrikaanse vluchteling is die de leer van de Creed heeft omarmd.

Eén van de opvallendste kenmerken van Codename Red is de focus op stealth gameplay. Spelers kunnen zich verstoppen in hoog gras, lijken verbergen en lampen uitdoen om schaduwen te vermijden. Dit lijkt te duiden op een Splinter Cell of Hitman-achtige benadering van de game. Ubisoft Quebec lijkt veel aandacht te besteden aan deze functies om de game zo realistisch mogelijk te maken.

Het is nog niet duidelijk wanneer Codename Red volledig onthuld zal worden, maar volgens Insider Gaming zal Ubisoft zich op de E3 vooral richten op de gameplay onthulling van Assassin’s Creed: Mirage en de aankondiging van hun VR-aanbod, Assassin’s Creed Nexus. Codename Red staat intern gepland voor release in de herfst van 2024, hoewel het niet uitgesloten is dat het spel pas in 2025 uitkomt.

Naast Codename Red zijn er nog acht andere Assassin’s Creed-games in ontwikkeling. Assassin’s Creed Mirage, Nexus, Jade en Hexe zijn allemaal singleplayer-games in verschillende stadia van productie, terwijl Condename: Invictus, Nebula, Raid en Echoes multiplayer-concepten zijn die nog in de prototypefase verkeren. Er wordt ook intern gediscussieerd over een vervolg op Assassin’s Creed Nexus.

Al met al lijkt het erop dat Assassin’s Creed-fans de komende jaren veel om naar uit te kijken hebben. De focus op stealth gameplay in Codename Red klinkt veelbelovend en de toevoeging van een shinobi-personage en één samurai als speelbaar personage geeft het spel een unieke twist.

Ben jij al enthousiast bij het feit dat Codename:Red de focus zal leggen op stealth, of juist helemaal niet? Laat het ons weten op Facebook of in de reacties hier beneden!