Review: Gran Turismo 7 op PSVR2

Ongeveer een jaar geleden schreven wij een review voor Gran Turismo 7 op PlayStation 5. Met de release van de PlayStation VR2 verscheen de race-titel ook in Virtual Reality. Niet als een losstaande release, maar als een gratis update voor de huidige game!

Herinneren we ons Driveclub nog? De visueel prachtige race-game voor PlayStation 4 verscheen ook in Driveclub VR voor PlayStation VR. Het grote nadeel hieraan echter: Je moest de VR versie afzonderlijk aankopen. En eerlijk gezegd, was het buiten de eerste paar keren, niet erg indrukwekkend. Driveclub moest enorm veel inleveren om de race naar VR te brengen, maar de PlayStation VR2 rekent af met deze tekortkomingen in Gran Turismo 7.

De hele game in VR!

Gran Turismo 7 heeft een eigen VR Mode of VR Experience. Nee, VR in Gran Turismo 7 werkt seamless in de gehele game. De hele game is in Virtual Reality te spelen. Iets wat wél nieuw is, is de toevoeging van de VR Showcase Mode. Hierin kun je om je auto lopen, in de auto zitten en genieten van alle kleine details en rondingen van je zelf samengestelde bolide.

Voor de rest speel je exact dezelfde game. Het menu blijft hierbij onveranderd. Deze wordt in VR als een plat scherm voor je geprojecteerd. Navigeren doe je zoals je gewend bent. Pas zodra je de race begint en achter het stuur zit, begint de VR ervaring. Je zit letterlijk achter het stuur in de auto en je kunt om je heen en achter je kijken. Alle spiegels werken en alle informatie staat netjes geprojecteerd op je dashboard zodat je geen cruciale informatie verliest. Je racet precies dezelfde races en je hebt beschikking over precies dezelfde auto’s, game-modes en het hele pakketje is compleet.

Racen is gemaakt voor VR

Gran Turismo 7 in VR is werkelijk fantastisch en een regelrechte gamechanger wat mij betreft. Ik heb niet eens met stuur gespeeld, want ik ben niet echt een sim-racer. Ik hou van een paar rondjes op een circuit in de meer arcade-achtige racing games, maar Gran Turismo 7 heeft mij vorig jaar voor het eerst meer laten verdiepen in uitgebreide wereld van het autoracen in videogames. Ik dacht meer na over mijn aanpak op de baan, leerde mijn auto kennen, leerde hoe ik perfect bepaalde bochten moest aansnijden en forceerde me om mijn snelheid aan te passen, in plaats van andere auto’s en de boarding te gebruiken om mezelf af te remmen voor een bocht.

In VR tilt Gran Turismo het naar een volgend level. Een level waarin het veel natuurlijker voelt om te racen. Het gevoel om echt in die cockpit te zitten voegt immens veel toe aan de ervaring en je kunt het bijna niet vergelijken met racen op een TV. Het is daarnaast ook een wezenlijk verschil tussen de cockpit view op TV en in VR. De cockpit view op TV geeft mij nooit echt genoeg ruimte om de baan te zien. In VR kun je net als in het echt je hoofd draaien, kantelen om de baan te zien in een ideale hoek voor jouw volgende manoeuvre of inhaalactie. Je kunt zelfs de auto’s naast je nakijken terwijl je ze passeert.

Het natuurlijke effect van VR in Gran Turismo 7 heeft er zelfs toe geleid dat ik voorheen uitdagende License missies vele malen makkelijker op Gold heb kunnen halen. Het gevoel dat je echt in die auto zit helpt enorm en ik kan me alleen maar bedenken dat een stuurtje en pedalen een nóg dieper niveau van immersie bieden. Voor nu doe ik het alsnog met de DualSense, want de VR Sense controllers kunnen niet worden gebruikt in Gran Turismo. In deze game kun je dus niet je handen in de cockpit bewegen naar eigen wil. Geen middelvingers uit het raam dus.

Een plaatje

Het meest verrassende aan deze Sony racer in VR is dat er bijna geen zichtbare cuts gemaakt zijn om het werkend te krijgen in VR. De game is haarscherp en alle auto’s zijn nog steeds voorzien van dezelfde gave details. Ze zijn misschien een klein beetje teruggeschroefd, maar deze game ziet er ontzettend mooi uit in VR. De details ver in de achtergrond zijn iets minder, maar daar let je eigenlijk toch niet zo erg op. De manier van rendering in de PSVR2 headset, die een beter beeld toont op basis van waar je naar toe kijkt laat duidelijk al wat wonderen zien in Gran Turismo 7.

Verdict

Gran Turismo 7 in VR is geweldig. Een must-play voor alle PlayStation VR2 eigenaren. Het beste aan de hele game is, is dat de VR update geheel kosteloos is als je de game al hebt. Zeker als je tot voorheen de game al speelde met stuurtje en pedalen voegt de VR headset nóg een dieper level van realisme toe. Maar zelfs zonder stuurtje en pedalen voelt het al levensecht.