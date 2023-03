LEC: Fnatic in de problemen na 0-3 openingsweek

De spring split van de LEC EMEA is begonnen en er zijn een aantal teams die rustig doorgaan met wat ze in de winter split aan het doen waren. We zien ook spelers terugkeren naar het hoogste platform van de League of Legends esports in Europa. Spelers als Upset, Lider, Limit en Advienne maken hun opwachting. Maar ook is er een rookie die zij debuut maakt voor Fnatic Oscarinin. Enkel denk ik dat hij zijn debuut heel anders had gezien dan zoals deze nu is gegaan.

Fnatic vol goede moed kwam met een aantal roster wijzigingen de spring split van de LEC in. Oscarinin maakt zijn debuut in de toplane en Advienne zien we terug op support. Echter ging het team met de nieuwelingen pijnlijk onderuit en verloren ze hun eerste drie games. Team Heretics vervangt Excel als partner van Fnatic onderaan de ladder, ook zij wisten in de eerste week niet te winnen. SK Gaming en de nieuwe team van Upset Team Vitality genoten een geweldige start. Beide teams wonnen met 3-0. Sterker nog Upset ging volledig deathless door de eerste drie games. Daarnaast versloeg Upset binnen 24 minuten zijn voormalige team Fnatic.

Komend weekend kunnen we in ieder geval genieten van een aantal klappers van een game. Team Vitality speelt op zaterdag tegen de andere nummer één SK Gaming. Zondag speelt Team Vitality tegen de winter split winnaars G2 Esports. KOI krijgt daarentegen een pittig weekend met G2 Esports, SK Gaming maar heeft dan op maandag een vrij makkelijk game tegen Fnatic. Nog een game om in de gaten te houden is de eerste game op zondag. Team BDS speelt dan tegen Astralis. Beide teams wisten vorige weekend 2 van de 3 games te winnen. Beide teams wacht dan maandag een zware taak wanneer ze het opnemen tegen Team Vitality en G2 Esports.