Nieuwe Zelda trailer bewijst: Dit is alles wat je nodig hebt

Een hele grote finale voor de Nintendo Switch wat mij betreft. Nintendo mag dan wel lekker geheimzinnig doen over de volgende console, maar dit gaat de aller grootste en laatste klapper worden voor mij. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. En trailer #3, bewijst keihard waarom.

Van de compositie in beeldmateriaal tot het gebruik van de muziek. Deze trailer heeft alles. Het voelt voor mij als een liefdesbrief van de franchise naar de fans. Dit is de ultieme 3D Zelda game met alle geliefde elementen uit voorgaande titels, passend in het vernieuwde Breath of the Wild schotel die we als eerst geserveerd kregen in 2017. Ondanks het één van de beste 3D Zelda titels ooit is, miste de fans de echte klassieke Zelda elementen. trailer nummertje 3 suggereert dat we terugkeren naar een meer traditioneel Zelda avontuur, maar dan met de vrijheid en scope van de open-wereld die we kregen in Breath of the Wild. En het ziet er fan-tast-tisch uit. Geloof je me niet? Kijk zelf maar.

Deze trailer schreeuwt: Dit is alles wat je nodig hebt. Dit is dé Zelda game waar je op hebt gewacht. En gelukkig, hoeven we niet heel erg lang meer te wachten. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom verschijnt op 12 mei 2023 exclusief voor Nintendo Switch. Ga jij net als ons dag één aan de slag?