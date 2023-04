Twee winnaars en één grote verliezer, nieuwe domper voor Xbox

Donderdag 13 april verschenen twee titels opnieuw in haarscherp daglicht. The Legend of Zelda liet hun aller beste hype trailer zien in de geschiedenis van de franchise. Ook Square Enix kwam met bijna 25 minuten aan nieuwe gameplay en beelden voor de PlayStation 5 exclusive: Final Fantasy XVI. En wat deed Xbox? Nou…

Opnieuw een tegenvaller aan de kant van Xbox. Waar Microsoft nog hard vecht aan het roer om Activision volledig te veroveren, laten ze de baai varen die al genesteld is. Redfall zal tijdens de lancering enkel een 30FPS mode aanbieden op Xbox Series X en Series S consoles. En dat terwijl de previewbeelden allemaal in 60FPS waren. Ook op de product pagina en uit eerdere tweets van Microsoft bleek dat de game in 60 FPS speelbaar zou zijn. Dat blijkt voorlopig niet het geval. De game lanceert zonder ‘Performance Mode’.

Redfall is launching on Xbox consoles with Quality mode only:

Xbox Series X: 4K 30 FPS

Xbox Series S: 1440p 30 FPS

60 FPS Performance mode will be added via game update at a later date. pic.twitter.com/NLaGsMbwdW — Redfall (@playRedfall) April 12, 2023

Een hele vreemde keuze en eigenlijk niet meer van deze tijd. In de vorige generatie consoles zagen we dit nog wel. 30FPS was in veel grafisch indrukwekkende titels nog steeds de standaard. Maar dan moet je je wel bedenken dat de vorige generatie consoles bijna 10 jaar oud zijn. Het is vooral opmerkelijk dat Arkane en Xbox deze keuze maken voor een First Person Shooter. Dat speelt gewoon niet zo lekker als dat het zou moeten spelen. De game uitstellen zou een pijnlijke, maar uiteindelijk betere keuze zijn geweest.

Ondertussen verdelen PlayStation en Nintendo deze week alle roem met de nieuwste Zelda trailer en ongeveer 25 minuten aan nieuwe Final Fantasy XVI beelden en informatie. Het contrast is groot. Iets te groot. Het laatste goede nieuws voor Xbox is al even geleden. En goed nieuws is iets wat ze hard nodig hebben na al een matige line-up sinds de release van de Series consoles.