Review: After the Fall

After the Fall is een zombie-shooter in dezelfde geest als Left 4 Dead. Nu zijn er natuurlijk al erg veel games die graag willen meeliften op het succes van Left 4 Dead, maar wat After the Fall zo uniek maakt in deze genre, is dat deze game volledig in VR is.

Vier speler Co-op en dat nog wel cross-platform. Je kunt dus samen met je PCVR en PS4 VR vrienden samenspelen op je gloednieuwe PSVR2 headset. Ben je al aan de slag gegaan met de PSVR versie op PlayStation 4? Dan mag je kosteloos upgraden naar de PS5 versie van After the Fall!

Left VR Dead

De meeste fun haal je uiteraard uit deze zombie-shooter door ‘m samen te spelen met je vrienden. Maar als je niemand anders kent met een VR headset kun je ook met willekeurige spelers samen spelen. Als je liever direct de actie induikt zonder moeite te willen doen om een volle party te maken, wordt je team altijd aangevuld door AI spelers die hun werk “goed genoeg” uitvoeren. Echte spelers zijn natuurlijk beter, vooral als deze al iets verder in het spel zijn en krachtige wapens hebben die snel afrekenen met de zombies.

Want dat is wat we eigenlijk 99% van de tijd doen in deze game. Schieten op zombies. En dat is leuk. Het werkt volgens een typisch Left 4 Dead concept. Map in, schieten, bossfight, map uit. Tijdens de runs vind je floppy discs die je kunt inleveren voor blauwdrukken van wapen attachments of nieuwe wapens. Als je speelt op hogere moeilijkheidsgraden is de kans dat je betere blauwdrukken vindt dan ook groter. Je ideale speelroute is dus om het steeds iets moeilijker te maken om betere wapens te maken en deze betere wapens weer in te zetten om nog moeilijkere moeilijkheidsgraden te spelen. Het mooie is dat je nooit gebonden bent aan makkelijk of moeilijk. Je kunt op elk moment de moeilijkheidsgraad aanpassen en een level opnieuw spelen.

De moeilijkheidsgraad loopt dan ook best snel op. Vooral in het begin. Waar je het in eerste instantie opneemt tegen simpele zombies met hier en daar een speciale unit, speel je op één niveau hoger al tegen ‘normale’ zombies met iets meer armour en komen er meer speciale units. Stapje voor stapje is het sleutelwoord. Vanaf het begin de hoogste moeilijkheidsgraad spelen is simpelweg niet aan te raden en volgens mij ook helemaal niet te doen, tenzij je dus samenspeelt met 3 andere spelers die het spel al van binnen naar buiten hebben gekeerd.

VR-Chat

Tussen de runs in keer je terug naar de lobby waarin je je uitrusting kunt aanpassen en je uiterlijk kunt veranderen. Je kunt skins vrijspelen door uitdagingen te voltooien. Je uitrusting pas je aan door zoals eerder aangegeven, blauwdrukken te vinden tijdens het spelen van de levels. Test je nieuwe kit in de shooting range en keer terug naar de grote hal om een nieuwe run te starten.

In de grote hal zie je ook andere spelers in alle vormen en maten. De hoogte van je headset bepaald namelijk hoe groot je personage is en soms zie je mensen in een nogal vreemde houding staan in de wachtruimte. Waarschijnlijk hebben ze dan hun headset ergens op een tafel liggen met de controllers ernaast. Want als je zo erg in de kreukels ligt, moet je anders hiervoor wel de hoogste moeilijkheidsgraad gespeeld hebben. Het is in ieder geval hilarisch om te zien.

Vanuit de lobby kun je anderen ook inspecteren en ze uitnodigen voor je eigen groepje om samen een run te starten. Verder zal je hier niet heel veel tijd spenderen en is er naast een arcadekast met een lomp spelletje ook niets te doen.

Opnieuw en opnieuw

De magie in After the Fall is dat het op dit moment één van de weinige PSVR2 games is die je opnieuw wilt blijven spelen. Het is een multiplayer-game die niet gebouwd is om VR te ontdekken. Het is een keiharde core VR-game die ontwikkeld is om te blijven spelen. Waar je bij veel VR games merkt dat ze gemaakt zijn voor een uurtje of 5 tot 10, blijft After the Fall je terugroepen naar de Harvest Runs om zombies omver te maaien. En door de verschillende moeilijkheidsgraden en wapen-upgrades wordt dit ook niet snel saai. De gameplay loop moet uiteraard wel je interesse wekken. Als games als Left 4 Dead je niet helemaal liggen, zal After the Fall je na eerste campaign run niet lang zoet houden, maar als de uitdaging interessant klinkt, is dit wellicht een van de weinige titels op dit moment die je keer op keer terug trekt in VR.

Voor mij was het dat in ieder geval wel en zijn Gran Turismo 7, Pavlov en After the Fall tot nu toe mijn meest gespeelde en favoriete VR games. De typische Story games zoals Horizon Call of the Mountain zijn heel tof, maar je merkt toch dat deze erg kort zijn en niet kunnen tippen aan traditionele story games zoals de voorgaande Horizon games. Dit geldt niet voor After the Fall. Het biedt namelijk dezelfde content en diepgang als je traditionele Left 4 Dead titels, maar dan volledig in VR.

Verdict

After the Fall is één van de weinige titels op PSVR2 die je steeds terug trekt in de actie. Zoek je naast je typische story titels een game die je tussendoor kunt spelen en waar je naar terug kunt keren? Dan is After the Fall een uitstekende keuze als je houdt van games als Left 4 Dead. Zeker voor de aangename prijs is deze het proberen waard, ook al ben je niet bekend met de genre, of wil je er enkel één keer doorheen spelen.

Het is een typische Arcade VR-shooter. Dat betekent dat je deze erg gemakkelijk kunt oppakken om te wennen aan shooters in VR en niet al te veel rekening hoeft te houden met herladen en andere VR-Realism praktijken waar je in Pavlov bijvoorbeeld wél aan moet denken. Gelukkig biedt de game je verder wel de optie om herladen realistischer te maken en daar krijg je dan zelfs een damage bonus voor terug!

After the Fall from @vertigogames plays like a charm so far on #PSVR2. Really digging the 4-player co-op L4D vibe here. The lobby where you can see other players just hanging out is hilarious at times. pic.twitter.com/lZugbz53MB — Jordy Gerritse (@GerritseJordy) February 27, 2023