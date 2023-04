Nieuwe Final Fantasy XVI gameplay getoond

Sony Playstation heeft gister een vrij lange showcase laten zien van de nieuwste Final Fantasy XVI. In deze nieuwe State of Play werd de spotlight gelegd op de real-time combat en exploratie. Korte spoiler; het lijkt een immens uitgebreide, mooi en uitdagende game te worden!

Deze 20 minuten aan nieuwe gameplay met de nodige tekst en uitleg laat meer dan ooit zien voor Final Fantasy XVI. Dat, in combinatie met een nieuwe Zelda trailer, zorgde voor een goede dag voor gamers. Real-time action combat is vrij nieuw voor deze franchise en wordt nu al vaak vergeleken met Devil May Cry games. Echter lijkt deze game toch meer de RPG elementen te omarmen in de combat, wat waarschijnlijk zorgt voor een ietwat diepgaander systeem met status elementen en vrijere movement tijdens combat. Daarbij krijgen we korte scenes te zien van Clive in zijn tienerjaren, twintiger jaren en volwassenere leven. De game heeft een hoog vrijheidsgehalte in het uitbouwen van Clive, je kan volledig jouw eigen speelstijl bepalen. Dit wordt ondersteund door een vrij ruime skill tree. Die skills kan je ten alle tijden resetten en opnieuw uitbouwen.

Daarbij zijn er ook mega titanen gevechten, of Eikon vs. Eikon fights. Deze gevechten voelen groots en spelen hopelijk net zo. Ik kreeg er een beetje Naruto Ultimate Ninja Storm transformation vibes van, we gaan het meemaken! Daarbij kregen we meer van de mooie wereld te zien en hoe fast traveling zal werken. De game ziet er fantastisch uit en loopt zoals in de trailer te zien enorm smooth. De main theme is gecomponeerd door Kenshi Yonezu, onder andere bekend van het recente Chainsaw Man, dat beloofd veel!

Final Fantasy XVI verschijnt op 22 juni 2023 voor Playstation 5. Ga jij de game spelen? Laat het ons weten in de reacties!