Dead Island 2 laat Launch Trailer zien

Na 9 jaar wachten is het eindelijk zo ver. Deze week verschijnt het lang verwachte deel op Dead island. Het tweede deel pakt grootser uit dan we ooit hebben gezien en vandaag laat Deep Silver alvast de Launch Trailer zien.

Dead Island 2 heeft lang op zich laten wachten. Tot veel verbazing werd de game alsnog “opnieuw” onthuld tijdens Gamescom 2022. Een nóg grotere verrassing was dat wij er tijdens het gaming evenement mee aan de slag mochten. voor 20 minuten lang mochten we aan de slag met één van de missies op de pier van Santa Monica. Deze korte demo vermaakte ons al een hoop, maar een half jaar later is de volledige game eindelijk hier. Althans, over een paar dagen.

Voor nu moeten we het nog even doen met een nieuwe trailer. Aanschouw deze hier beneden:

Ben je even vergeten waar we gebleven waren? Geen paniek. Je leest hier onze hands-on ervaring terug over onze korte interactie met de game tijdens Gamescom 2022. De stad Los Angeles die er na een zombie uitbraak in puin bij ligt wordt jouw speelveld om met een groot arsenaal aan wapens de stad schoon te vegen. Je hoeft dit overigens niet helemaal alleen te doen. Je kunt de game met twee vrienden spelen. Ieder personage heeft zo zijn unieke krachten en trekjes.

Dead Island 2 is vanaf vrijdag 21 april verkrijgbaar voor Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 en PC.