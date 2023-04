Review: Trust GXT 498 Forta Gaming headset

Trust Gaming breidt haar portfolio uit met wederom een budgetvriendelijke headset. Ditmaal onder de naam Forta. Dit is hun nieuwste PS5 licensed gaming headset. De headset heeft een adviesprijs van 49,99. Is de prijs-kwaliteitsverhouding het waard? Lees het in deze review!

Een headset reviewen is altijd lastig, want wanneer geef je een hoog cijfer of wanneer juist niet? Ik ga het cijfer bepalen vanuit budgetsegment en hoe de kwaliteit is tegenover dat segment. Voor een headset die jouw 5 tientjes uit de beurs pakt, kan ik je alvast vertellen dat ik uiterst positief ben over de Forta! De doos komt met een 3.5mm aux kabel, een losse microfoon en de headset zelf.

Bouwkwaliteit en design

Wanneer je de Forta uit de doos haalt, valt gelijk op hoe clean het design van deze headset is. De Forta is volledig zwart (of wit) met een grijs Playstation logo op de zijkanten. Bovenop de headset staat het tekstuele Trust logo in de headstrap gedrukt. De headset ziet er hoe dan ook gewoon netjes uit, zonder enige gekke elementen. De headset is voor meer dan driekwart gemaakt van gerecycled plastic, wat de headset een enorm duurzaam product maakt.

Het is niet de meest stevig gebouwde headset, wat hem dan wel weer lekker licht maakt op je hoofd. Maar, de headset voelt aan zoals deze aan hoort te voelen; als een budget product. Daarentegen zie je niet op het eerste oog dat de headset budget is. Uiteraard heeft de headset een scrollwieletje voor het volume, maar geen party mix voor je Playstation. Ook zit er een mute-knop voor je microfoon op, wat dan wel weer fijn is!

Connectivity

Wat enorm fijne is aan deze headset, is dat de microfoon en aux-kabel te vervangen zijn. Dit zorgt ervoor dat je de headset veel langer in gebruik kan hebben en dit is uiteraard ook een duurzamere manier om je headset in de markt te zetten. Je kan de headset dus aansluiten op een 3.5mm kabel naar keuze, wat hem ook bruikbaar maakt voor bijvoorbeeld smartphones die geen aux-aansluiting meer hebben, want je kan de kabel ruilen! Verder passen er een boel third-party microfoons op de headset door de losse microfoon die meegeleverd is. De headset is bekabeld, wat enigszins logisch is, gezien de prijs.

Comfort

Over het comfort van de Forta ben ik enorm te spreken. De headstrap is vrij robuust met een best dik kussentje eromheen, dus hij drukt of knelt niet op de bovenkant van je hoofd. Dit is iets dat ik bij veel duurdere headsets helaas nog als probleem heb mogen opmerken. Chapeau Trust dus! Daarbij is de headset enorm licht, met net iets minder van 250 gram. Dit maakt de Forta echt fijn om meerdere uren achter elkaar te dragen. De kussentjes die over je oren vallen zijn van de zijkant gemaakt van leer. Het gedeelte dat op je hoofd zit is gemaakt van stof. Dit is een enorm fijne headset om te dragen.

Geluid

De Forta heeft 50mm drivers, wat zorgt voor een krachtige sound. Ook hier was ik wederom enorm verrast door de headset, gezien het lage prijskaartje. De Forta heeft echt helder geluid en door de sterke bass in de headset ook nog eens enorm vol geluid. De stereo in de headset en 3D audio op mijn PS5 werkten enorm goed samen voor omgevingsgeluid. Ook de verdeling van de lage, midden en hoge tonen was voor het segment van de headset een positieve verrassing. Ik kan oprecht zeggen dat als ik geen betere headset had, dat dit meer dan prima mijn go-to headset zou kunnen zijn. En dat terwijl mijn huidige headset 150 Euro duurder was dan de Forta.

Ook muziek luisteren was een meer dan prima ervaring voor een gaming headset. De headset kan een flinke bass dragen en klinkt daardoor een stuk voller dan gemiddeld andere gaming headset van dit segment. Ik heb de headset geprobeerd met alles van Techno tot Drum & Bass, Hip Hop en Heavy Metal en ik was positief bevredigd! De headset lekt uiteraard wat audio, maar dat is te verwachten gezien er weinig geluidsisolatie in de headset zit.

Microfoon

De microfoon is uiteraard geen hoogstandje voor het segment waarin de Forta zich bevindt. Maar, juist daardoor was ik enorm verrast van de microfoonkwaliteit. Het geluid is helder, hard en heeft op normaal volume geen last van krakend geluid of vervorming.

Verdict

De Trust GXT 498 Forta is een geweldige headset voor een laag bedrag. Hij is aan te raden aan iedere casual gamer, aan kinderen en aan gamers op een budget. Ook mensen die gewoonweg niet geven om een dure headset met fancy snufjes zal hier meer dan genoeg uit kunnen halen. Het is dan ook een enorm groot pluspunt dat de microfoon en de aux-kabel verwisselbaar zijn! Het is een duurzame headset met enorm veel kwaliteit voor de prijs die Trust vraagt!