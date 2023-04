Monster Hunter Now aangekondigd voor smartphones

Monster Hunter komt naar Android en iOS toestellen in september 2023. Capcom en Niantic hebben de handen ineen geslagen voor een compleet nieuw soort Monster Hunter avontuur. De eerste teaser hebben ze ook al vrijgegeven.

Je kunt je via de website al opgeven voor de gesloten Beta van Monster Hunter Now. Deze zal 25 april van start gaan voor de eerste 10.000 personen. De volledige game lanceert in september, dit jaar. Monster Hunter Now wordt ontwikkeld door Niantic, dezelfde ontwikkelaars die verantwoordelijk zijn voor Pokémon Go.

Naast Pokémon Go heeft Niantic ook Harry Potter: Wizards Unite, Catan: World Explorers en Pikmin Bloom ontwikkeld. De eerste twee zijn inmiddels al gesloten. Lukt het Niantic om de Monster Hunter franchise net zo populair te maken op de smartphone als Pokémon?

Monster Hunter fans kunnen zich nu al opgeven voor de gesloten Beta. Deze gaat deze maand nog van start. Mocht de Niantic trend zich voort zetten in de game, verschijnt Monster Hunter Now als een free-to-play titel, maar wordt de game een stuk fijner speelbaar als je in-game aankopen doet.

