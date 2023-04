Farming Simulator krijgt een eigen magazine

Farming Simulator is een immens populaire game met een eeuwig groeiende community. Dat communitygevoel wilt GIANTS vasthouden en dit doen ze met een eerste rollout voor hun Farming Simulator magazine!

Dit magazine is beschikbaar in geselecteerde kiosks in 12 landen en 6 talen, maar is ook online te lezen. Dit kan voor een kleine bijdrage. De pilot van het magazine heeft 52 pagina’s in totaal. Hier vind je tips en tricks om jou op weg te helpen tijdens het boerenleven. Deze worden gegeven door mensen die gezien worden als expert van de game. Daarbij zijn er ook secties over de vele mods die beschikbaar zijn in de game. Ze proberen dus echt de community in alle vormen hierin te betrekken en laten daarbij zien dat ze open staan voor externe mods. Lezers krijgen ook meer te weten over de ‘influencers’ van Farming Simulator in diepgaande en persoonlijke interviews. Ook zijn er tech reviews te vinden en krijg je speciale digitale goodies bij iedere issue die uit gaat komen.



De eerste issue is dus beschikbaar in landen als Duitsland, Polen, Frankrijk en Italië. Het is de bedoeling dat dit blijft uitbreiden naar andere landen, de teller staat nu op 12. Nog beter zelfs, is dat het magazine ook in Nederland beschikbaar is! Check dus zelf even in welke winkels je dit blad kan gaan vinden, denk hierbij aan kiosken, Ako’s en supermarkten.

Heb jij het blad al weten te bemachtigen? Laat ons weten wat je ervan vind in de reacties hier beneden!