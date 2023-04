Kijk op 20 april mee naar de toekomst van The Division

Ubisoft’s The Division franchise ligt momenteel een beetje op zijn gat, maar dat gaat niet lang meer duren. Morgenavond om 20:00 gaat Ubisoft de toekomst van de looter-shooter met ons delen tijdens de zogenaamde Division Day.

We zoomen in op de The Division franchise met maar liefst 3 titels. Ubisoft is dit maal iets minder geheimzinnig dan voorafgaand aan de Assassin’s Creed showcase van september 2022. Waar we daar nog een aantal verrassingen te zien kregen, weten we ditmaal precies waar we aan toe zijn. Zo krijgen we een update over de huidige The Division 2 met een Year 5 Roadmap en een eerste blik op de nieuwe Descent Game Mode.

Daarnaast krijgen we een gameplay preview te zien van The Division: Heartland. Dit wordt een gratis multiplayer survival-shooter voor PC, de huidige generatie en vorige generatie consoles. Tot slot krijgen we nog een update over Resurgence. Dit is de mobiele game die in ontwikkeling is bij Ubisoft. Voor beide titels kunnen spelers zich nu al opgeven voor de Beta.

Clear your calendar for April 20th because we’re about to take you on a journey through the past, present, and future of The Division Franchise! #DivisionDay πŸ“Where: https://t.co/AgLpHuxLaQ & https://t.co/p1fQLf3lr6

πŸ•”When: 11AM PDT/ 8PM CEST/ 2PM EDT pic.twitter.com/VJegCzicxv β€” Tom Clancy’s The Division (@TheDivisionGame) April 18, 2023

Wil je Division Day niet missen? Zorg er dan voor dat je morgenavond om 20:00 inschakeld via twitch.tv/ubisoft of https://youtube.com/ubisoft.