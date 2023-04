Racesquare opent de grootste racesim locatie van NL

Sinds dat de populariteit van Formule 1 in Nederland een DRS heeft gekregen is de vraag naar activiteiten omtrent deze sport toegenomen. Zo zien de tv providers toename in de aantal kijkers, is Zandvoort terug op de GP kalender, heeft Jumbo elk jaar een nieuwe schaalmodel van de Red Bull bolide en zo kunnen we wel even doorgaan. Maar wat ook in de slipstream zat is de racing sims. Mede door de corona tijd hebben we alle jonge coureurs zien racen over het internet. En jongens als Jarno Opmeer verdienen nu hun brood ermee. Echter z’on race sim rig is best prijzig en niet voor iedereen weggelegd. Maar daar heeft Racesquare de oplossing voor.

Racesquare heeft inmiddels vijf vestigingen waar je voor een leuk tarief kan sim racen. Afgelopen dinsdag mochten wij aanwezig zijn bij de opening van de grootste en de nieuwste filiaal van Racesquare in Rotterdam onder begeleiding van Robert Doornbos. Vlakbij de Kuip in Rotterdam vinden we het Hollywood event centre waarin Racesquare gevestigd zit. Met genoeg parkeerplek voor de deur en slechts een paar minuten van de snelweg een perfecte locatie om te kunnen simracen. Woon je niet in de buurt van Rotterdam dan kan je als racer uitwijken naar de plaatsen Alkmaar, Utrecht, Zandvoort of Zwolle.

Voor een race van een uur waarin je een vrije training hebt, een kwalificatie en een race betaal je maar slechts 25 euro. En als je op de dag zelf nog revanche wilt nemen kan je een tweede sessie boeken voor 15 euro. Door ervaren race marshalls wordt je tijdens de race in goede banen geleid. Na een korte briefing mag je plaats nemen in de simulator en krijg je een introductiefilmpje te zien van één van de twee Coronels. Daarna begint het racen en de geweldige ervaring van het simracen. Mocht je het helemaal een unieke ervaring willen dan kan je ook instappen in 1 van de 4 motion sims waarin het helemaal voelt alsof je echt aan het rijden bent.