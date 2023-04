Review: Horizon Forbidden West: Burning Shores

(Spoiler alert: deze review bevat spoilers van de main game Horizon Forbidden West, je vind het originele review hier) De tijd schrijdt voort en dat geldt ook voor het zonovergoten post-apocalyptische Los Angeles van 3041. Aloy en haar crew zijn nog aan het bijkomen van de schrik na het verslaan van de Zeniths en de onthulling dat Nemesis, een moordzuchtige AI, op komst is om de mensheid uit te roeien. Sylens heeft echter een belangrijke boodschap ontvangen uit Los Angeles, dat tegenwoordig bekend staat als The Burning Shores. Deze boodschap markeert het begin van een persoonlijke reis die Aloy naar LA brengt.

Een waardig (mini)vervolg

Waar veel expansions de laatste jaren de mist ingaan – naar mijn mening – is dat ze altijd toegankelijk moeten zijn voor een zo groot mogelijke doelgroep. Het probleem met deze aanpak is dat het verhaal vaak midden in de game moet kunnen starten, waardoor het vaak aanvoelt als een zijspoor met weinig impact op het verhaal. Guerrilla Games heeft met Horizon Forbidden West: Burning Shores ervoor gekozen om de expansie na de gebeurtenissen van de main game te laten plaatsvinden. We spelen met Aloy, die gebukt gaat onder de kennis die ze heeft vergaard. Alles wat ze te weten is gekomen over de Zeniths en Nemesis weegt zwaar op haar. Het nieuws dat een van de Zeniths (en wel een van de ergste) naar The Burning Shores is gevlucht om daar zijn plannen door te zetten, zet Aloy op een reis om af te maken waar ze aan het begin van Forbidden West mee begon.

Een verrassende connectie

De groeiende vriendschap tussen Aloy en Seyka vormt de kern van de Burning Shores-expansie. Seyka is een avontuurlijk personage dat Aloy weet uit te dagen. Bij aankomst in The Burning Shores komen de struggles van Aloy en Seyka op een manier samen die al snel laat zien hoe beide personages elkaar versterken. Niet alleen is Seyka een goede metgezel in gevechten, ze daagt Aloy ook uit om meer van zichzelf te laten zien dan we tot nu toe hebben gezien. Een van de meest voorkomende kritiekpunten die Aloy online krijgt, is dat ze soms nogal vlak of eigenwijs kan overkomen. De expansie doet stappen om met name Aloy een meer menselijke kant te geven. Deze menselijke kant is ook te vinden in de oorzaak van het avontuur van Aloy en Seyka. Vanwege spoilers ga ik niet te veel verklappen, maar ik wil wel een shout-out geven aan motion-capture acteur Sam Witwer, die opnieuw een geweldige prestatie neerzet als de ultiem gestoorde Walter Londra.

Grafische pracht die het origineel overtreft

Het zonovergoten LA lijkt sterk op San Francisco uit de originele game. De map is zonnig met veel hoge gebouwen, prachtige witte stranden en een genot om te verkennen. Echter is Los Angeles er heftiger aan toe dan San Francisco. Door de jaren heen zijn er dankzij de Faro Plague een aantal aardverschuivingen geweest waardoor de map veel verhogingen bevat die al het lava naar de voorgrond drukt. Hierdoor oogt Los Angeles indrukwekkender vormgegeven dan je gewend bent van de serie, en dat wil wat zeggen. Dat de game exclusief voor de PlayStation 5 is ontwikkeld, zie je niet alleen in het level design, maar wordt ook duidelijk tijdens de hoofdverhaallijn, waarbij je meerdere set-piece missies speelt die grootser en indrukwekkender zijn dan je gewend bent. De SSD en de kracht van de PS5 worden ook gebruikt om je nog meer vrijheid te bieden. Tijdens de main game krijg je aan het einde van het spel de mogelijkheid om vliegende robots over te nemen en te gebruiken om over de map te vliegen. Dit is vanaf het begin van de expansie direct beschikbaar, waardoor je The Burning Shores meteen in al zijn pracht en praal kunt aanschouwen. Door de toevoeging van de Waterwing kun je nu ook al vliegend het water in duiken met je mount, waardoor je ook in hoge snelheid van de prachtige zeeën kunt genieten.

Nieuwe (enorme) robots

Een nieuwe expansie van Horizon gaat natuurlijk gepaard met een aantal nieuwe robots. Niet alleen de nieuwe Waterwing maakt zijn opkomst, maar je zult ook de strijd aangaan met de grote zuurspuwende Bilegut, een enorme springende pad die kleine vliegende mechs plant die je aanvallen als je de eitjes niet op tijd kapot maakt. Of de vliegmier-achtige Stingspawns die je om de oren vliegen. Tijdens het avontuur ontgrendel je een speciaal wapen dat de gevechten een extra boost geeft. De skill-tree krijgt aan de onderkant van alle verschillende klassen een extra tier, waardoor je bijvoorbeeld met de nieuwe grapple critical strike snel vijanden kunt uitschakelen die tijdelijk verdoofd zijn. Met een van de nieuwe Valor Surge-aanvallen kun je meerdere robots in een berserkerstaat brengen, waardoor het slagveld verandert in een complete chaos.

Conclusie

The Burning Shores is in essentie een redelijk lange side-quest die zich na de gebeurtenissen van de main game afspeelt, en dat is het eigenlijk. Het biedt meer van wat je al leuk vond met net wat betere graphics, net wat meer verdieping van Aloy, net wat meer robots en vaardigheden. Dankzij de lengte van ongeveer 8 – 12 uur zul je er vrij snel doorheen zijn. Ben je op zoek naar voornamelijk veel gameplayvernieuwing of een zeer verrassend verhaal? Dan is deze expansie waarschijnlijk zonde van je geld. Maar voor de fans van de serie die vooral genieten van het verhaal en graag Aloy zien groeien samen met nieuwe en interessante personages, is deze expansie een perfect mini-vervolg om je weer even te verliezen in de prachtige wereld van Horizon met een een meeslepende ervaring voor fans, met een focus op de persoonlijke groei van Aloy en de ontwikkeling van haar vriendschap met Seyka.