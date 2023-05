Spider-Man Remastered vanaf mei ook losstaand verkrijgbaar

Spider-Man Remastered voor de PlayStation 5 was tot op heden enkel verkrijgbaar in een bundel met de Ultimate Edition uitvoering van Miles Morales. Vanaf later deze maand is de game ook los verkrijgbaar via de PlayStation Store.

Terwijl we geduldig wachten op meer informatie over Spider-Man 2 komt PlayStation met goed nieuws voor iedereen die het eerste deel nog wilt ervaren op PlayStation 5. Indien je de boot eerder hebt gemist op de PlayStation 4, of niet de volle mep wilde neerleggen voor de Ultimate Edition van Miles Morales, had je geen andere mogelijkheid om Spider-Man te spelen op je PlayStation 5. Vanaf deze maand veranderd dit. Spider-Man Remastered is later deze maand verkrijgbaar via de PlayStation Store.

Heb je wél de PlayStation 4 versie? Dan mag je opwaarderen naar de Remastered versie voor PlayStation 5 voor €10. Dit geldt voor zowel de digitale versie als de fysieke versie. Indien je enkel de Miles Morales game hebt op PlayStation 5 kan je ook nog steeds opwaarderen naar de Ultimate Edition via het hoofdmenu van de game, om ook direct toegang te krijgen tot de PlayStation 5 remaster.

Het nieuws komt gepaard met de aankondiging van een prequel op Spider-Man 2 in de vorm van een ouderwetse comic. Deze zal helaas alleen in de Verenigde Staten verkrijgbaar zijn via selecte stripboekwinkels. Het stripboek wordt ook digitaal aangeboden. Op een latere datum zal de comic ook te lezen zijn via de Marvel Unlimited App.

Met de release van de PlayStation 5 namen wij al een kijkje naar Peter Parker met blinkende Ray-Traced weerspiegelende ramen. Je hier lees je terug wat wij vinden van de remaster.