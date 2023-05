Slayqueen! In stijl door Diablo IV

Markeer 6 juni 2023 in je agenda. Op deze datum zal Blizzard de langverwachte opvolger binnen de Diablo-franchise uitbrengen. Diablo IV verschijnt in stijl voor PC via Battle.net, PlayStation en Xbox.

Het kwaad om te verslaan is eindeloos, de abilities om te meesteren niet te tellen, de dungeons komen rechtstreeks uit je nachtmerrie en de loot is legendarisch. Alle juiste ingrediënten zijn aanwezig in deze nieuwe ARPG om alle speelstijlen uit de voorgaande Diablo games nieuw leven in te blazen.

Diablo IV stelt spelers in staat om hun game als nooit tevoren aan te passen en ieders ervaring uniek te maken. Spelerkeuze is ingebed in het DNA van het spel, van zaken als het aanpassen van personages tot de paden die ze kiezen voor side missions en het verkennen van de wereld van Diablo. Iedereen is welkom, de Hel discrimineert immers niet. Hier zijn enkele manieren waarop spelers hun persona in het spel kunnen recreëren:

Diablo IV Classes

Diablo IV heeft meerdere klassen waaruit spelers kunnen kiezen om hun gameplay aan hun voorkeuren aan te passen. Het kiezen van een klasse is erg belangrijk omdat dit bepaalt hoe het spel zal verlopen: de juiste keuze maken is essentieel. Speel als de Barbarian, een felle krijger en vechter, om direct de strijd aan te gaan, elk wapen meester te worden en je tegenstanders te verpletteren. De Sorcerer, een magiër die elk element kan overwinnen, stelt spelers in staat om bliksemschichten te werpen, haar vijanden te doorboren met ijsscherven en brandende meteoren uit de lucht te laten regenen. Kies voor de Rogue om een jack-of-all-trades te zijn. Hij is een aanpasbare, slimme en sluwe krijger, en geeft spelers de mogelijkheid om zich te specialiseren in verschillende soorten gevechten, waaronder alles van gif tot shadowmagic. Als spelers een verlangen hebben om in het wild te vechten, speel dan als de Druid, een gedaanteverwisselaar die gemakkelijk kan transformeren tussen alle soorten wezens van de wildernis, zoals weerwolven. Necromancer, de meest sluwe van de klassen, is een manipulator van leven en dood die spelers in staat stelt ondode handlangers op te roepen die hun tegenstanders zullen verpletteren.

🗡️ Rogue

🍃 Druid

💀 Necromancer

💪 Barbarian

🔮 Sorceress Which will you choose in #DiabloIV? pic.twitter.com/i3YoPd4OOC — Diablo (@Diablo) May 1, 2023

Character Customisation

Nieuw in Diablo IV is de manier waarop spelers hun karakter kunnen laten uitzien. Het is volledig aan de speler hoe zijn of haar personage uitziet zonder afhankelijk te zijn van specifieke archetypes.

Kies uit gezichtskenmerken, gezichtsbeharing, kleuren van je ogen, huidtint, haarkleur, piercings en veel meer. Elke class heeft een unieke haarstijl die alleen die class kan kiezen, dus kies bewust! Er zijn ook tientallen markeringen om uit te kiezen om je personage volledig onder te tekenen, waardoor je van top tot teen onder de tattoos kunt zitten.

Ook de kledingkast wordt overhoop gehaald in Diablo IV waardoor geen enkele speler hetzelfde uitziet als de ander. Spelers kunnen zich als nooit te voren in een Diablo game op deze manier uitdrukken.

Your outfit should slay as much as you do.#DiabloIV’s transmog system gives you complete control over the look of your armor and weapons. pic.twitter.com/LBiWhjKruM — Diablo (@Diablo) April 28, 2023

Playstyle Selection

Zodra spelers het spel voor de eerste keer opstarten worden ze al begroet met Diablo IV’s Skill Tree. Deze laat spelers kiezen uit verschillende vaardigheden om sterker te maken en de meesteren gedurende de game. Spelers kunnen kiezen uit een specifieke sectie van de Skill tree of juist kiezen uit verschillende skills die handig zijn op het moment. Hierdoor kun je alle kanten uit gaan.

De Paragon Board is een systeem dat spelers toegang geeft tot een nog dieper niveau van het skills systeem zodra alle beschikbare skills gekozen zijn. Er zitten nodes op dit bord die een variatie aan stats kunnen geven zoals extra Dexterity en Intelligence. Er zijn ook nodes die veel krachtiger zijn en de hele werking van een specifieke skill aanpast, meer bonussen geven, of gameplay verbeteren. Spelers kunnen de route van te voren al bepalen in de Paragon Board door de eindbestemming vast te pinnen en er langzaam naar toe te werken.

Er zijn meer mogelijkheden dan ooit tevoren voor spelers om de game volledig aan te laten passen aan een eigen unieke speelstijl en look. Zie er uit zoals je wilt en speel zoals je wilt. De opties lijken eindeloos in Diablo IV.

Ready to create your build in #DiabloIV? ⚔️ Select your class.

📖 Focus your playstyle with the Skill Tree.

🎯 Hone your skills with the Paragon Board.

🔥 Enhance your strength with gear and crafting. pic.twitter.com/jH8zYjnCJa — Diablo (@Diablo) May 1, 2023

