Heroes Made in Asia groot succes

Het is alweer een week geleden dat we aanwezig waren op het evenement Heroes Made in Asia. Wij hebben ons weer uitzonderlijk vermaakt en tegoed gedaan aan alle lekkere versnaperingen die er te vinden waren. In de beurshallen van Gorinchem is er inmiddels een knus evenement ontstaan die steeds meer bezoekers trekt. Zo was de zaterdag dit keer al ruim voor het evenement uitverkocht, iets wat niet direct gebeurde bij de eerste keren dat het evenement was. Vorige week konden jullie onze interviews met de hoofdgasten Scott Burns en Cristina Valenzuela lezen. Vandaag nog even de impressies van het evenement.

Zoals gezegd was Heroes Made in Asia in ieder geval op de zaterdag uitverkocht. Desondanks voelde het op de beursvloer het niet zo. Ten opzichte van het grote broertje Heroes Dutch Comic Con wat volgende maand is, is het hier allemaal wat ruimer uit elkaar gezet. Op de Asian Marketplace heb je ruimte zat tussen de paden om je doorheen te begeven. Ook ogen de stands groter, maar zijn ze wel meer gespecificeerd naar typische dingen uit de Aziatische markt. Snacks en drinken vind je in elke pad wel. Ook boeken, manga’s en figurines waren ruimschoots vertegenwoordigd. Mocht je nog wat ruimte aan de muur hebben, dan kon je ook nog losgaan op de kraampjes met replica zwaarden.

Voor mij is altijd lekker struinen langs de standjes terwijl mijn vrienden her en der hun portemonnee trekken en het ene beeldje na het andere kopen. Zelf loop en kijk ik toch liever langs de game standjes en de voedsel standjes op Heroes Made in Asia. En laat de indeling van het evenement nu net zijn dat je van de game standjes direct over kan gaan naar de voedsel standjes. Grote pluspunt aan HMIA ten opzichte van HDCC zijn de prijzen op de foodcourt. De prijzen hier waren goed betaalbaar en kreeg je waar voor je geld. Met ruime porties voor tussen de 7 en 13 euro was er voor ieder wel wat wils. Ondanks dat je lang in de rij kon gaan staan was het wel de prijs en de moeite waard. Daar kunnen de foodtrucks van HDCC nog wat leren. Volgend jaar is HMIA weer terug op 4 en 5 mei.