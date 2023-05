Assassin’s Creed Mirage toont gameplay beelden!

Assassin’s Creed gaat weer van start in Assassin’s Creed Mirage! Keer terug naar de roots van de franchise in het Midden-Oosten in het najaar van 2023. De nieuwe game binnen de franchise laat niet lang meer op zich wachten.

Het heeft even geduurd, maar eindelijk mogen we terug de Animus in. Het nieuwe deel in de franchise werd vorig jaar al aangekondigd tijdens de Ubisoft Forward van 2022. Sindsdien is het aardig stil geweest omtrent Ubisoft. De studio heeft in alle rust doorgewerkt, want er zijn een berg aan Assassin titels in de maak waaronder Mirage, Code Red, Jade en meer. Allemaal onder de zogenaamde Infinity paraplu.

Benieuwd naar de PlayStation Showcase trailer? Check deze hier beneden!