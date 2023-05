Granblue Fantasy: Relink krijgt nieuwe trailer

Granblue Fantasy: Relink zal ergens in de winter van 2023 gaan verschijnen. Tijdens de Playstation Showcase van vanavond werd deze titel uitgelicht door middel van een nieuwe trailer.

Granblue Fantasy: Relink zal verschijnen voor de Playstation 4, Playstation 5 en op Steam. Dit wordt de eerste 3D game in deze wereld. De game geeft mij oude Anime MMO vibes en dat is zeker geen slecht iets! Personages die jij al kende zijn nu dus voor het eerst van alle perspectieven te bekijken in een volledige 3D wereld. Relink wordt een action RPG met alles dat daarbij komt kijken. Check de nieuwe trailer hier beneden!

