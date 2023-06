Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged officiëel aangekondigd

Milestone heeft vandaag een officiële aankondiging gedaan van Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged door een trailer te droppen. De eerste game viel goed in de smaak waardoor zij verder bouwen op het succes.

Net als de eerste game zal Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged door Milestone uitgegeven worden. Check de aankondigingstrailer hier beneden!

Racen door allerdaagse kamers en plekken is nog nooit zo leuk geweest in de eerste game. In Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged zal het vast en zeker nog leuker worden!

Met een keuze van 130+ auto’s kun jij in deze nieuwe game racen. In additie zitten er nu ook ATV’s en motoren in, zo kun jij de overwinning behalen op 2 zowel als op 4 wielen.

Ook zullen er 5 nieuwe omgevingen worden geïntroduceerd. Omgevingen zullen nu ook meer impact hebben op de prestaties van je auto, kies jou bolide dus zorgvuldig!

Vanaf 19 oktober 2023 zal het tweede deel uitkomen voor allerlei platformen.