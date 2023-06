Gerucht: Persona 3 Remake aankondiging en release zeer spoedig

Persona 3 Reload zou de naam worden voor de remake die ondertussen al een behoorlijke periode het internet rondzwemt. Eerder werd verwacht dat de remake getoond zou worden tijdens de Anniversary van de franchise, maar het lijkt er op dat Xbox met de vlag mag gaan zwaaien op 11 juni. Ondanks dat, wordt het een multiplatform titel en verschijnt Persona 3 Reload voor zowel Xbox, PlayStation als PC.

English:

The title of the remake is “Persona 3 Reload.” It could likely release this winter (possibly November).

It will be announced on June 11, at the Xbox Games Showcase.

