Mortal Kombat 1 toont nieuwe Fatalities

De Summer Game Fest is begonnen en dat betekend games, games en nog meer games! Het populaire Mortal Kombat is ook weer terug met een nieuw deel en op dit event is meer over de game getoond!

In de trailer zien we een glimps van het nieuwe verhaal in de Mortal Kombat serie. Ook zien we gevechten welke zo iconisch zijn uit de serie en het welbekende ‘finish him’ waar je de fatality van het karakter op vijanden kunt gooien. We kunnen hier natuurlijk veel woorden over typen. Maar het is misschien beter als je snel op de video klikt en gaat bekijken!

Ga jij deze game halen? Laat het ons weten in de comments!