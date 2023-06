Prince of Persia The Lost Crown aangekondigd voor begin 2024

Niet The Sands of Time, maar een gloednieuwe sidescroller titel is de eerstvolgende Prince of Persia titel die het licht gaan zien. Indien we niet begroet worden met dezelfde taferelen als de Sand of Time Remake, verschijnt The Lost Crown op 18 januari 2024.

Een tekenstijl die enorm veel lijkt op Immortals: Fenyx Rising, gameplay dat lijkt op Dead Cells en een bekende IP die altijd bekend stond om de taaie 2D-games. Dat is de combinatie die Ubisoft kiest voor hun gloednieuwe titel in de Prince of Persia franchise. Ubisoft deelt de eerste gameplaybeelden tijdens Geoff Keighley’s Summer Game Fest in juni 2023. Bekijk hier de gameplay trailer voor Prince of Persia The Lost Crown:

In deze gloednieuwe game duiken we in de huid van Sargon met een welbekend arsenaal in een mythologisch Perzië, waar we al spelend nieuwe superkrachten ontgrendelen die de tijd en ruimte zullen manipuleren.

Meer dan dat krijgen we niet te horen, maar de beschrijving van de trailer laat ons in ieder geval weten dat we meer te weten krijgen tijdens Ubisoft Forward op 12 juni. De game verschijnt op 18 januari voor Xbox One, Series X|S, PlayStation 4, 5, PC via Epic Games, Nintendo Switch en Amazon Luna.