Persona 3 Reload officieel onthuld voor begin 2024

De remake van Persona 3 is eindelijk officieel onthuld tijdens de Xbox Games Showcase van juni 2023. De remake onder de naam Persona 3 Reload ziet een release in het begin van 2024. De eerste beelden zijn met ons gedeeld.

Eerder deze week deelde we het nieuws al dat een aankondiging voor de remake van de oude JRPG spoedig zou verschijnen. Hierin deelde we ook al mee dat deze aankondiging waarschijnlijk werd getoond tijdens de Xbox Games Showcase. De geruchten bleken waar te zijn, want hierbij delen we graag de officiële trailer voor Persona 3 Reload.

Een exacte datum hebben we niet gekregen. Het eerste kwartaal van 2024 is erg aannemelijk. Eerdere geruchten hintte zelfs op een release laat in 2023. Waarschijnlijk kijken we in dit geval naar een februari of maart release voor de JRPG.

Wanneer de game ook mocht verschijnen, via Game Pass speel je vanaf de dag van release zonder extra kosten. Zodra de game verschijnt is deze ook afzonderlijk verkrijgbaar voor PlayStation, PC en uiteraard ook Xbox als je geen lid bent van Game Pass.