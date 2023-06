Metaphor: ReFantazio – Nieuwe Atlus IP van Persona Director

Na een korte aankondiging 6 jaar geleden bleef het lang stil rondom Project RE Fantasy. Gelukkig werden we zoet gehouden met Shin Megami Tensei V en Persona 5 Royal, Strikers, etc. Volgend jaar mogen we aan de slag met een gloednieuwe IP van de Persona Director: Metaphor: Refantazio.

Van de Director van onder andere Persona 3, Persona 4 en Persona 5 zien we een gloednieuwe IP verschijnen in 2024 met de naam Metaphor: ReFantazio. De nieuwe IP bevat daarnaast eigenlijk alles wat we al gewend zijn van Atlus in de SMT franchise. De trailer laat dan ook duidelijk zien dat het een game is van de director die de spin-offs van Shin Megami Tensei naar een nieuw niveau heeft getild. Kijk vooral zelf:

Het lijkt een heel nieuw soort game te worden, maar toch zien we duidelijke Persona en Shin Megami elementen terug komen. Helaas moeten we nog een tijdje wachten voordat we zelf mogen ervaren hoe de nieuwe IP zich nestelt in deze gigantisch waanzinnige franchise van Atlus. Het lijkt er op dat we op 20 juni meer te weten komen over de game. Althans de Japanse fans.

De game werd tijdens de Xbox Games Showcase aangekondigd voor Xbox en PC. Een PlayStation versie wordt waarschijnlijk over enkele dagen bevestigd. Hetzelfde gebeurde met de Persona 3 en Persona 4 ports voor Game Pass en Xbox in de showcase van vorig jaar.

Meer van Atlus? Tijdens de Xbox Games Showcase werd een nieuwe Persona 5 spin-off aangekondigd. Persona 5 Tactica verschijnt dit jaar nog! Ook werd de Persona 3 Remake eindelijk officieel onthuld. Check de aankondigingstrailer hier.