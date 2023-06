Starfield Direct geeft heel veel info!

Het heelal roept in Starfield, het langverwachte ruimte-epos van Bethesda Game Studios. Aangekondigd in 2018, is dit de eerste nieuwe originele IP van Bethesda in 25 jaar. De verwachtingen zijn hooggespannen voor de game, die in november 2023 op de markt komt. Hier is alles wat we tot nu toe weten over Starfield.

Een Nieuw Universum om te Ontdekken

Starfield is een actie-RPG in de ruimte, beschreven door Bethesda’s Todd Howard als “Skyrim in de ruimte”. Het speelt zich af in een uitgestrekte open wereld – of liever gezegd, open universum – waarin spelers hun eigen pad kunnen uitstippelen en hun eigen verhalen kunnen creëren. Het is een ambitieus project, en een die Bethesda’s reputatie voor diepgaande, meeslepende RPG’s belooft te eren.

De Wereld van Starfield

Starfield zal spelers in een nieuw universum plaatsen, compleet met nieuwe planeten, rassen en culturen om te ontdekken. Het esthetische ontwerp van de game is door Todd Howard omschreven als “NASA-punk”, een mix van futuristische technologie en ruwe, praktische esthetiek. Starfield zal spelers de kans geven om alles te ontdekken, van glanzende geavanceerde steden tot verweerde ruimtestations.

Duizend Werelden om te Verkennen

In Starfield zullen spelers de mogelijkheid hebben om het oppervlak van meer dan 1000 planeten te bezoeken, van alledaagse, kale woestijnen tot weelderige, tropische paradijsplaneten. Er zijn tientallen facties verspreid over het sterrenstelsel, en het is aan de speler om te beslissen wie ze bevrienden, wie ze vernietigen en wie ze volledig met rust laten. Elke planeet en elk element in de game kan worden verkend en geïnteracteerd.

Gepersonaliseerde Ruimteschepen en Spannende Avonturen

Starfield biedt uitgebreide mogelijkheden voor het aanpassen van ruimteschepen. Spelers kunnen elk onderdeel van hun schip aanpassen, nieuwe schepen kopen, opslaan, verhandelen, bouwen en zelfs stelen. Of je nu een behendige speeder of een logge vrachtschip wilt, de opties zijn eindeloos. Naast de ruimte-ervaring biedt Starfield volop actie op de grond. Of je nu bezig bent met de hoofdmissies of de zijmissies, er zijn honderden uren aan inhoud verpakt in Starfield. Van het catalogiseren van soorten tot het aanvallen van een Raider outpost, de mogelijkheden zijn eindeloos.

Een Diepgaand Verhaal en een Unieke Spelervaring

Starfield biedt een uitgebreid verhaal dat zorgvuldig is geconstrueerd door de creatieve geesten bij Bethesda Game Studios. Het spel biedt volledige vrijheid in hoe missies en gesprekken worden benaderd, en de mogelijkheden voor wapenaanpassing zijn onbeperkt. Stealth is een belangrijk onderdeel van Starfield, maar spelers kunnen er ook voor kiezen om volop in de actie te duiken met zwaar geschut.

Starfield is het eerste nieuwe universum van Bethesda in 25 jaar, en toch voelt het op momenten vertrouwd aan. Spelers kunnen het spel ervaren in zowel de eerste als de derde persoon. Het spel is ontworpen met vele aspecten in het achterhoofd, waaronder de afstand van de planeten tot de zonnen. Bethesda werkte samen met NASA om een geloofwaardige spelwereld te creëren.

Bouwen, Personaliseren en Verken de Sterren

Spelers kunnen op bijna elke planeet buitenposten bouwen en deze naar eigen smaak aanpassen. Zowel het personage als het ruimteschip kan worden aangepast, met de mogelijkheid om esthetische wijzigingen aan te brengen en nieuwe modules te installeren die extra functionaliteit toevoegen. Reizen tussen planeten wordt mogelijk gemaakt door een starmap, die missies en gegevens voor elk systeem toont. Snelle reizen zijn beschikbaar zodra je ze hebt ontgrendeld.

Realisme en Authenticiteit in de Ruimte

Starfield streeft naar een hoog niveau van realisme. Bethesda heeft zelfs samengewerkt met Elon Musk’s SpaceX voor advies en inspiratie om een authentieke weergave van het leven in de ruimte te bieden. Van de ontwerpen van de ruimteschepen tot de weergave van het reizen door de ruimte, het doel van Starfield is om spelers een realistische en geloofwaardige ervaring te bieden.

Starfield belooft een ongekende reis naar de sterren. Met zijn complexe facties, diepgaande verhalen en ongelofelijke wereldbouw, zet Starfield een nieuwe standaard voor ruimte-RPG’s. Terwijl we wachten op de lancering van de game in november 2023, blijft er nog veel om naar uit te kijken en te speculeren over deze veelbelovende titel. Bethesda Game Studios heeft zijn sporen verdiend met meeslepende en geliefde games, en Starfield lijkt niet anders te zijn. Bereid je voor om je eigen avontuur te creëren en de grenzen van het universum te verkennen in Starfield.

Ben jij al enthousiast over de Starfield, of juist helemaal niet? Laat het ons weten op Facebook of in de reacties hier beneden.