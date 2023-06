Preview: The Division Resurgence

The Division Resurgence is een spin-off van de populaire Ubisoft franchise voor jouw smartphone. De game is enkel en alleen speelbaar op mobiele apparaten. Het is de AAA console ervaring, maar dan ten allen tijden te vinden in de palm van je hand. Tenminste, dat zijn Ubisoft’s woorden. Maar hoe zit het nou echt?

Ik heb The Division Resurgence nu ongeveer een week gespeeld. Ubisoft heeft ons iets eerder toegang gegeven om jou te voorzien van alle, zo ver we hebben kunnen zien, ins en outs van de mobiele spin-off. Laten we vooral beginnen met de hoofdlijnen van deze mobiele variant. Net als het aller eerste deel in de franchise, speelt Resurgence zich af in Manhatten. Sterker nog, is het zo goed als dezelfde kaart als het eerste deel. Bekende locaties keren terug, waaronder het hoofdkwartier van de JTF. Maar ook alle andere basissen die verspreid liggen over de stad. Qua tijdlijn zitten we ook niet ver van het eerste deel af. We beginnen direct aan het begin van de Money Flu. Na een korte introductie is jouw personage even buiten westen en in die tijd speelt The Division (1) zich af. Zodra je wakker wordt, krijg je een korte briefing over wat er allemaal is gebeurd. Het gros van de game speelt zich dus af vlak na de gebeurtenissen uit het eerste deel en nog vóór de gebeurtenissen uit het tweede deel.

Statisch is het echter niet. In een interview met de ontwikkelaars van de mobiele game vroegen we of het verhaal wordt uitgebreid met nieuwe seizoenen. Het korte antwoord op die vraag was “Ja”. Alhoewel gameplay elementen voorop staan, wordt de lore uitgebreid met nieuwe updates en zien we ook dat er nieuwe locaties speelbaar worden. Over speelbaar gesproken, hoe zit dat met de mobiele spin-off?

Een aardig vol pakket!

The Division Resurgence is een ambitieus project. Dat zie je er eigenlijk wel meteen van af. Een AAA Ubisoft ervaring voor mobile is dus zeker het streven. De game went qua speelstijl dan ook al erg snel als je de voorgaande The Division titels al eens hebt gespeeld. Je start vanuit je Base of Operations en vanuit hier voer je Main- en Sidemissions uit. Deze zijn speelbaar op verschillende moeilijkheidsgraden en uiteraard, is de hele game volledig speelbaar in co-op met matchmaking voor het gros van de activiteiten.

Het is daarbij geen one and done-deal voor de mobiele game. Ubisoft heeft maar al te graag dat je blijft plakken en dat doen ze in de vorm van dagelijkse, wekelijkse en zelfs seizoensgebonden content. Dagelijks inloggen levert je al snel wat freebies op, maar dagelijkse en wekelijkse missies leveren je geld, blauwdrukken en materiaal op. Materiaal heb je nodig om je wapens en uitrusting op te waarderen naar hogere levels. Naast een Gear Rarity systeem, waar we al aan gewend waren, is ieder stukje uitrusting afzonderlijk op te waarderen naar hogere niveaus. Dit geldt ook voor de modificaties zoals handgrepen en vizieren.

Wat ik precies van dit systeem moet vinden weet ik nog niet. Wat ik heb geleerd uit soortgelijke systemen in mobiele games is dat ze heel erg grindy kunnen zijn. Daar merk je de eerste uren natuurlijk helemaal niets van. Zo ook niet tijdens de preview van The Division Resurgence, maar ik kan me goed indenken dat je met hogere Tier wapens, meer materiaal nodig hebt om ze sterker te maken. Dat gepaard met het feit dat je extra materiaal krijgt in de Premium reeks van de Battle Pass, insinueert dat het inderdaad is opgezet als een Pay or Wait systeem. Of het echt belemmerend gaat zijn voor je algehele voortgang of competentie in het spelen van de content weet ik niet. Ik hoop dat het meevalt!

Do’s and Do’s

Er is veel te doen in The Division Resurgence en veel werkt op een soort zelfde manier als dat we gewend zijn van de franchise. Al is het allemaal wat meer behapbaar voor mobile gaming. We vroegen de ontwikkelaar dan ook het volgende: “Hoe heb je er voor gezorgd dat een franchise als The Division geschikt is voor mobiele gameplay”. Het antwoord luidt:

“We proberen een zo soepel mogelijke ervaring te bieden voor spelers. Zowel voor spelers die bekend zijn met de franchise, maar ook voor nieuwkomers. Je hebt geen voorafgaande kennis nodig om aan de slag te gaan met The Division Resurgence. We proberen om een zo groot mogelijk publiek te interesseren door meerdere vormen van content aan te bieden. Zo hebben we Story missies die tot wel 20 minuten kunnen duren, maar ook Open-Wereld activiteiten die slechts enkele minuten in beslag nemen.”

Geheel nieuw voor de franchise is dat het een meer MMO gevoel geeft. Zo is de structuur van de voortgang en activiteiten natuurlijk erg MMO-achtig, maar is dit ook de eerste keer dat je andere spelers, buiten je eigen party, kunt zien lopen in de wereld. Uit mijn hoofd kunnen er tot 100 mensen in één instantie van New York tegelijk aanwezig zijn. In de voorgaande titels kon je andere spelers enkel zien in de Safe Houses en Base of Operations.

Samen met deze andere spelers tackel je dus de open-wereld content, maar ook de missies, wekelijkse bounties, en de vernieuwde Dark Zone. En deze speelt iets anders dan je bent gewend. Om de in and out ervaring van mobiele gameplay er in te houden is de Dark Zone nu een Matchmaking activiteit. Het principe blijft verder wel hetzelfde. Je gaat er met je squad of alleen in. Je hebt vervolgens 20 minuten de tijd om zo veel mogelijk loot te verzamelen en te extracten. Je hoeft dus niet de 20 minuten vol te maken, maar je hebt maximaal 20 minuten de tijd. Na de 20 minuten is de Dark Zone voorbij en keer je terug naar een niet besmet deel van Manhatten. In de Dark Zone zelf zijn nog steeds sterke vijanden te vinden, bazen en uiteraard andere teams met spelers die wel of niet Rogue willen gaan. Die keuze heb je zelf, natuurlijk ook.

Soepele ervaring

Mijn tijd met de game in de previewtijd was erg aangenaam. Ik had natuurlijk geen last van overbelastende servers, dus hoe het de aankomende periode gaat zijn moet nog blijken. Het speelt lekker weg voor een mobile game. Mobile shooters spelen altijd een beetje onhandig, maar ik moet zeggen dat ik aardig goed op weg kwam met de touch controls in The Division Resurgence. Ubisoft heeft een aardig intuïtief systeem in elkaar gestoken om de besturing zo soepel mogelijk te maken. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen om met inzoomen automatisch al te schieten (erg handig), daarnaast is het zo dat als je met een sniper inzoomt je pas schiet als je je je vinger van het scherm haalt. Je richt dus, laat los om te schieten, zoomt uit en repeat. Werkt verrassend goed!

Uiteraard kan je ook een controller aansluiten, maar mijn oude Smartphone controller (Razer Kishi), past helaas niet op mijn Galaxy S23 Ultra. Toch kwam ik goed op weg met de touch controls en Ubisoft weet ook dat dit af en toe clunky is, vandaar dat er ook ruimte is voor schoonheidsfoutjes in gameplay. Althans, tot zo ver in mijn eerste paar uren met de game.

Voorlopige Verdict

Ubisoft heeft een indrukwekkende mobiele game klaar staan die lekker speelt en genoeg content biedt. Het is nog lastig te zeggen hoe het na een uur of 30 zit met voortgang, maar het lijkt er nu op dat Ubisoft wel echt haar best heeft gedaan om een leuke en speelbare mobiele The Division game op te tuigen met jarenlang ondersteuning als de spelers het net zo serieus nemen als Ubisoft dat voorlopig lijkt te doen.

Ik probeer verder niet te beweren dat Ubisoft het wiel opnieuw heeft uitgevonden. Verre van. Het is een leuke game die lekker wegspeelt en oogt als een titel die je op lang termijn zou kunnen doorspelen. Een minpuntje wat me verder wel is opgevallen is dat de writing best wel matig is. De dialogen zijn cringy met lang bekende en saaie one-liners. Als je je afvraagt waar Ubisoft die AI-assisted Ghost Writers aan het testen is, dan is het wel in deze mobile game.

Tijdens de preview periode kon ik helaas geen multiplayer testen door het beperkt aantal spelers. De game is getest op een Samsung Galaxy S23 Ultra.