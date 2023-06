The Crew Motorfest verschijnt 14 september 2023

Neem je auto’s mee naar de volgende game! Ubisoft toont tijdens hun Ubisoft Forward livestream gloednieuwe beelden van The Crew Motorfest. Heb je The Crew 2 gespeeld? Dan mag je je auto’s invoeren in het volgende deel.

We hebben een datum. The Crew Motorfest, het volgende deel in de Arcade Racing franchise van Ubisoft verschijnt op 14 september 2023. Voorheen mochten we in The Crew op elk gewenst moment veranderen van voertuig. Ter land, ter zee en in de lucht. In een fractie van een seconde veranderde we van vliegtuig naar auto of boot. Vreemd genoeg laat Motorfest naast auto’s geen andere voertuigen zien. Of we dezelfde soort features mogen verwachten als het voorgaande deel, blijft dus maar de vraag.

Wat we in ieder geval wél kunnen doen, is meer kilometers maken in onze vertrouwde wagens. Je bestaande autopark uit The Crew 2 mag je meenemen naar Motorfest. Ubisoft zal de aankomende weken meer informatie delen omtrent de importeer-dienst. Verder hebben we een aantal nieuwe beelden gekregen in onderstaande trailer.

Pre order de game en je krijgt direct een Supra (in het spel, uiteraard).