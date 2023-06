XDefiant verschijnt deze zomer, Open Beta 21 juni

Ubisoft is van plan op XDefiant later deze zomer uit te brengen. Voordat het zo ver is, willen de ontwikkelaars nog één keer alles testen middels een Open Beta die drie dagen duurt. Dit is het ultieme moment om te polsen of alle feedback juist verwerkt is zodat de game klaar is voor de lancering.

Met een uitgebreide Closed Beta test sloot XDefiant de winter af met een berg aan feedback. Zo ook van ons. Het is een heel erg vermakelijke game die het beste van Call of Duty en Overwatch combineert in een Ubisoft Universe First Person Shooter. De Operators en de maps zijn allemaal geïnspireerd door de vele verschillende Ubisoft titels zoals The Division, Rainbow Six, Watch Dogs, Splinter Cell etc. Het is vermakelijk, maar helaas kampte de game met de nodige issues in de Closed Beta.

Enkele issues waar we tegenaan liepen zijn ongemakkelijke en onnatuurlijke besturing met een controller, Netcode issues, voortgang problemen en verschillende glitches. Ook de servers kregen er flink van langs. In de Open Beta van 21 tot en met 23 juni gaan we zien of de issues zijn opgelost en kan Ubisoft de laatste loodjes verwerken voor de lancering later deze zomer.

Launch is pas de start

Zodra de game verschijnt, doet het dit met 14 maps, 24 wapens en verschillende Operators. Na de eerste 6 weken Pre-Season begint Jaar 1 met onder andere 12 nieuwe maps en 4 nieuwe classes. Check hier beneden de Roadmap: