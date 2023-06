Star Wars Outlaws toont Gameplay Walkthrough

Een geheel nieuw Star Wars avontuur in een open wereld gebracht door Ubisoft en Massive Entertainment in samenwerking met Lucasfilm Games verschijnt in 2024. Tijdens de Ubisoft Forward van juni 2023 werden de eerste gameplay beelden getoond.

Een origineel verhaal wordt verteld in een Open Wereld die zich afspeelt tussen de The Empire Strikes Back en de Return of the Jedi films. De criminele onderwereld is nog nooit op zijn hoogtepunt geweest als tijdens de evenementen in Star Wars Outlaws. Wij nemen de rol aan van Kay Vess samen met haar compagnon Nix. Wij staan aan de voorgrond van de schimmige praktijken als we de grootste roof plannen die de Outer Rim ooit gezien heeft.

In deze Open Wereld van Star Wars zien we bekende, maar ook gloednieuwe locaties. We trekken onder andere door de benauwde jungles van Akiva en door de winderige savanne van Toshara. We bezoeken drukke steden met welbekende cafés, racen door grote open terreinen op onze speeder en vliegen door het universum met ons schip die de naam Trailblazer draagt. In traditionele Star Wars fashion kunnen we hier mee ook deelnemen aan beruchte dogfights tussen de sterren.

Kay en Nix zijn uitgerust met verschillende gadgets om het tij te keren. Zo kunnen we ongezien langs bewakers sluipen en voorwerpen stelen, vijanden afleiden met stunts of gewoon guns blazing het gevecht aangaan met onze Blasters. Meerdere Outlaws trekken ten strijden. Onderweg komen we onder andere de schurk ND-5 tegen. Het is een melkweg vol kansen voor spelers die deze kansen met open armen ontvangen, maar de reputatie van Kay en Nix staat met elke actie op het spel.

Star Wars Outlaws verschijnt in 2024 voor PC, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.