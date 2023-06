Nieuwe gameplay getoond voor Prince of Persia The Lost Crown

Tijdens Ubisoft Forward laat de Franse ontwikkelaar en uitgever ons nieuwe gameplay beelden zien van Prince of Persia: The Lost Crown. De gloednieuwe direction voor de franchise ziet er verschrikkelijk goed uit. Laten we snel een kijkje nemen naar wat we nu al weten van de game.

We duiken met Sargon in een semi-open 2D wereld in de gloednieuwe Ubisoft Montpellier titel. Alhoewel de wereld vrij open is, kunnen niet zomaar overal naar toe. Sargon heeft speciale krachten nodig om nieuwe gebieden te bereiken. Al spelend verdienen we deze. Timing en precisie blijven de sleutelkenmerken voor Prince of Persia. Zo ook in The Lost Crown. De getoonde beelden laten al goed zien dat we ons secuur moeten navigeren door de verschillende gevaarlijke terreinen.

Het verleden en de toekomst bevinden zich naast elkaar in deze game. Wederom kunnen we dan ook de tijd manipuleren in ons voordeel, maar dit keer zijn we niet de enige partij die beschikt over deze kracht. We komen verschillende personages tegen in onze reis door dit nieuwe PoP avontuur, maar naast vriendelijke gezichten, zijn er ook figuren die het minder goed met ons voorhebben.

Ubisoft Montpellier zit aan de helm voor dit project. Als de naam je niet direct iets zegt, laat me je dan even vertellen dat dit dezelfde studio is die verantwoordelijk is geweest voor de gehele Rayman franchise, waaronder Rayman 1, 2, 3, Origins en Legends. Dat belooft veel goeds. De eerste beelden zien er dan ook waanzinnig goed uit. Wij zijn benieuwd. Heb je de aankondiging van de game gemist? Check deze hier terug!

The Lost Crown verschijnt op 18 januari voor PC via Epic Games, de Ubisoft Store, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 en Amazon Luna.