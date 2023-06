Gord verschijnt op 8 augustus

Gord van Covenant en Team 17 wordt op 8 augustus uitgebracht voor PC, PlayStation 5 en Xbox Series X|S. De strategie-titel combineert strategie en een typische The Witcher sfeer in een heel uniek pakket.

Indien je de game vooruitbesteld (via Steam) krijg je er in ieder geval een digitale artbook, digitale soundtrack en een extra scenario er bij. De releasedatum deze zomer komt bij ons dan ook zeer gelegen aan. Na onze preview van Gamescom 2022 waren wij zeer enthousiast en kunnen we niet wachten om zelf aan de slag te gaan met Gord. Benieuwd waar het hele gebeuren over gaat? Lees hier onze preview terug!

Gord launches 8th August on #Steam, #Xbox Series X|S, and #PlayStation 5! ❖ You can preorder Gord now! Which includes an additional custom scenario: Hold Your Ground, full Game Soundtrack and Digital Artbook! Link 🔗 https://t.co/bI70W01Gnv pic.twitter.com/gYJCd7Cq6G — Gord (@GordTheGame) June 13, 2023

In Gord beheer je een eigen nederzetting. Deze nederzetting bestaat uit bewoners met ieder eigen unieke statistieken en uitrusting. Je kunt ze op pad sturen en hoofd- en nevenmissies voltooien. Je kunt verschillende evenementen voltooien die positieve effecten hebben, maar ook negatieve effecten als je ze negeert. Je dorpsbewoners kunnen door verschillende redenen overleiden, bijvoorbeeld in een missie. Direct verwanten van deze persoon zullen hierom rouwen en zijn mogelijk minder productief en angstig.

Kortom, Gord is een heuse strategie game met een wilde fantasievolle setting die rechtstreeks uit The Witcher lijkt te komen. Het is dan ook geen geheim dat enkele ontwikkelaars van de game ooit hebben gewerkt aan de The Witcher franchise van CD Projekt Red.

