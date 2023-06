Review: Diablo IV

Diablo is terug, en hoe! Blizzard komt namelijk met Diablo IV en zet daarmee voor henzelf een nieuwe standaard op veel fronten. Maar, is de game jouw geld waard? Check ’t hier!

Diablo IV is een isometrische Action (MMO)RPG. Waar Diablo en World of Warcraft voorheen nogal wat stijlelementen van elkaar overnamen, lijkt Diablo nu op alle fronten echt een identiteit te hebben gevonden. Het is al langer dan 10 jaar geleden sinds de vorige Diablo game (want over Immortals praten we niet) en Diablo III ligt nog steeds in de smaak bij veel mensen, ook na de Switch variant, waar dit alleen maar groeide.

De eerste Diablo voor het verhaal

Diablo IV gebruikt de early-game echt om een goed verhaal neer te zetten, en daar slagen ze volledig in. Dit is namelijk het eerste deel die ik zelfs zou aanraden, wanneer je deze puur voor de verhaallijn zou willen spelen. De cutscenes zijn immens mooi en gepaard met een lugubere gothic-esque setting wordt het alleen maar beter. Er zijn twee grote componenten in dit verhaal en dat is de personages en het narratief.

Het personage dat je overal ziet; op de hoes, op grote gebouwen in New York en in alle marketing die de game heeft. Dan hebben we het natuurlijk over Lilith, dochter van de bekendere Mephisto. Lilith is de antagonist in deze game en ze is in ieder geval beter geschreven dan Sylvanas (WoW). Lilith, alhoewel een demon met helse krachten en motieven, heeft niet alleen een enorm enge kant, maar ook een menselijke. De strijd tussen die 2 kanten van Lilith, in combinatie met een sterk geschreven narratief omtrent haar als personage, maakt haar een van de betere antagonisten die Blizzard ooit gehad heeft. Iedere keer dat je rode blaadjes door je scherm ziet vliegen en weer een korte scene met Lilith kreeg, zat je op het puntje van je stoel. Andere personages zijn memorabel genoeg om te volgen en hebben allemaal eigen motieven en idealen. Er zijn genoeg emotionele momenten en er zit een kleine dosis humor op precies de juiste momenten.

Wat het verhaal nog net dat stapje beter had gemaakt, wat een tweede einde, gebaseerd op een potentiële keuze die je zou hebben gehad. Maar, vanwege mogelijke DLC snap ik de keuze om dit niet te doen. Daarbij miste ik een stukje world building en misschien zelfs wat meer achtergrond over Sanctuary en de demoneninvasie or andere rassen. Maar, buiten die 2 puntjes, is het verhaal van Diablo enorm sterk en goed geschreven. Om dit gedeelte af te sluiten, wil ik alle stemacteurs ook echt prezen, want wat een top werk is op deze afdeling geleverd!

Content

Als er iets is dat we in de afgelopen jaren een beetje missen in online live-service games, dan is het de hoeveelheid content in de base game. Diablo IV is daarmee dan wel echt de volledige adviesprijs waard. De hoeveelheid items, skins en andere objecten die te vinden zijn is super uitgebreid. Buiten dat, is er enorm veel te doen in de wereld. De verhaallijn van 15-20 uur houdt je al genoeg bezig, maar daarna begint de game pas. Na het verhaal komt er een soort puntensysteem waarmee jij meer kans kan krijgen op legendary beloningen. En in de end-game territoria wordt dit alleen maar grootser. Buiten dat zijn er enorm veel dungeons en kleinere kerkers om je doorheen te walsen. De side-quests zijn vaak fetch quests, maar er zijn er een aantal die wel echt een sterk verhaal hebben, bijna Witcher level! De wereld is immens groot en in ieder stadium waar je character zich in bevindt (early- mid- & end-game) komt er nieuwe content te pas. En dan heb je nog de world tiers, die jouw moeilijkheidsgraad iedere stap flink omhoog krikken. Dit liet mij denken aan Hard Mode op Guild Wars vroeger, waar de game je de motivatie geeft om bepaalde content op nieuw te doen voor nog betere beloningen en met een moeilijkere uitdaging. Buiten dat alles zijn er nog live events en world bosses om je mee te vermaken. Dat is niet niks!

De game is ook enorm vriendelijk richting het maken van meerdere personages, gezien bepaalde elementen van level 1 ter beschikking staan, zoals je mount, area skill points en nog veel meer. Combineer dat met de mogelijkheid tot het skippen van de story en je hebt een alt-friendly game!

Classes en balans

Diablo IV begint met de keuze tussen 5 classes; de Barbarian, Druid, Rogue, Necromancer en Sorcerer. En iedere class biedt jou niet alleen meerdere unieke speelstijlen, maar zorgt door de structuur van de game ook door bijna compleet andere ervaringen. Ik heb de Barbarian, Necromancer en Sorcerer gespeeld en kan dan ook zeggen dat iedere class uniek speelt. Daarbij wel de keerzijde, dat bepaalde classes nu eenmaal een stuk zwakker zijn in bepaalde stadia van het spel. In de end-game trekt zich dat weer recht met een goede build en legendaries. Maar, de Barbarian begint de eerste 20 levels echt enorm traag en bouwt pas richting mid-game wat kracht op. Waar de Druid zelfs pas echt tof wordt in de end-game. Die balans is nog een beetje zoek en voor de PvP raad ik Diablo wel aan hier constant naar te blijven kijken.

Iedere class heeft tot level 50 een skill-tree, deze is enorm simpel om te begrijpen en dit lineaire systeem ervaarde ik als enorm fijn en gebruiksvriendelijk. Ook het feit dat je ten alle tijden skills kan refunden werkt mee in dat positieve aspect. Na level 50, krijg je het Paragon systeem. Dit geeft jouw character een boel perks en de vrijheid die je hierin hebt is hoog. Maar, het systeem kan enorm verwarrend overkomen en is echt bedoelt om je personage te min-maxen. Het Paragon systeem moet nog een beetje op me groeien, maar dat komt wel.

Sfeer, setting en graphics

Mijn favoriete element aan Diablo, is dat het me Castlevania anime vibes geeft. Wat bedoel ik daarmee? Demonen, hel en alle andere satanistische dingen die jij in je hoofd kan halen, het is er allemaal! Het verhaal en de wereld zijn er ook helemaal omheen gebouwd. Bloedregen, helse tekens op de grond, de hoeveelheid verschillende vijanden gebaseerd op de hel en alles dat daarbij komt, deze dragen allemaal bij aan de sfeerbeleving die Blizzard neer wilt zetten.

World building

Alhoewel world building in het verhaal nog wat te wensen laat, moet ik toegeven dat de wereld van Diablo IV, Sanctuary, er enorm goed uit ziet. Er zijn 5 verschillende gebieden, met ieder hun eigen sfeerbeleving en grafische elementen. Wat ook nieuw is, is het open wereld idee. De next-gen technologie geeft Blizzard dan ook de mogelijkheid om dit naadloos te verzorgen, zonder laadschermen! Zoals ik net al aangaf, is er genoeg te doen in Diablo IV. Dit in combinatie met de mooie wereld, zorgt voor een sterke basis.

Bang for your buck

Er is nog genoeg te vertellen over Diablo IV. Maar, het belangrijkste is dat deze game niet alleen enorm verslavend is, maar ook op zo goed als ieder element een nieuwe standaard voor Blizzard. De game is iedere cent waard en je kan er honderden uren insteken. Ja, er zijn wat verbeterpuntjes her en der, maar Diablo IV is echt een dikke aanrader voor iedereen!