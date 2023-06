Necromancy skill komt op 7 augustus naar RuneScape

De nieuwste Skill die wordt toegevoegd aan de MMORPG van Jagex verschijnt op maandag 7 augustus. RuneScape spelers moeten een Membership abonnement hebben om de nieuwe skill volledig te meesteren, maar gratis spelers mogen er mee aan de slag tot level 20.

Necromancy is ongetwijfeld één van de meest belangrijke updates voor de meer dan 20 jaar oude MMORPG. Necromancy wordt de eerste nieuwe combat skill sinds Summoning. Het is een volledig op zich staande skill. Het zit dus niet verweven met Magic en/of Summoning zoals eerder door spelers verwacht werd. De nieuwe skill wordt op 7 augustus toegevoegd.

Ongetwijfeld gaat deze nieuwe combat skill de volledige ‘Meta’ op zijn gat gooien. Een gloednieuwe combat skill heeft altijd grote gevolgen voor de game en de manier waarop spelers andere content aangaan. Met Necromancy leggen we contact met de doden, verslaan we de First Necromancer en duiken we in de onderwereld van Gielinor met een Death Guard en een Skull Lantern.

Necromancy is de kunst van het oproepen van doden en ze te manipuleren om voor jou te vechten. We hebben deze manier van vechten eerder gezien in andere spellen. Zo heeft Diablo een heel personage toegewijd aan deze vechtkunst en zijn er meerdere MMO spellen die Necromancy omarmen. Na ongeveer 23 jaar RuneScape heeft Jagex zich ook bedacht hoe zij deze kunst zien passen in deze game.

Wat de skill allemaal te weeg gaat brengen in één van de langstlopende MMORPG’s op de markt moeten we zelf maar gaan ervaren. We hoeven gelukkig niet lang meer te wachten. 7 augustus is het zo ver. Wie racet met ons mee naar level 99 om die Max Cape en/of Completionist Cape opnieuw te kunnen dragen?

Necromancy wordt enkel toegevoegd aan RuneScape (3). De nieuwe skill verschijnt niet in Old School RuneScape. Alhoewel Old School RuneScape óók een nieuwe skill krijgt! Dit staat echter helemaal los van elkaar. Sterker nog, hebben Old School RuneScape véél meer zeggenschap over wat wél en wat niet wordt toegevoegd aan de game.

