Gerucht: Assassin’s Creed IV: Black Flag in ontwikkeling?

Ubisoft, de uitgever van de populaire Assassin’s Creed-franchise, is bezig met een remake van Assassin’s Creed IV Black Flag. Tenminste, als we Kotaku mogen geloven. Black Flag, een 18e-eeuwse piratenfantasie, is een van de meest geliefde titels in de franchise

Het project bevindt zich nog in de vroegste stadia van ontwikkeling en zal naar verwachting pas over enkele jaren voltooid zijn. Ubisoft Singapore, een van de studio’s die de ontwikkeling van de oceaantechnologie van de Assassin’s Creed-franchise heeft geleid, zal een belangrijke rol spelen bij het moderniseren van het op de Caraïben gebaseerde piratenspel.

Het is nog niet duidelijk hoeveel van de onderliggende gameplay en systemen zullen evolueren om te passen in de meer uitgestrekte open-wereld RPG-vorm van recente grote Assassin’s Creed-releases zoals Odyssey en Valhalla. Of dat deze game meer bij de roots zal blijven. Maar gezien de nadruk van Black Flag op scheepsgevechten, een van de meest populaire aspecten van het spel, is er veel ruimte om een nieuwe versie van het spel om te vormen tot iets meer expansiever dan een eenvoudige next-gen remaster op PlayStation 5 en Xbox Series X/S.

De Ironie van Skull and Bones

Een interessant aspect van deze ontwikkeling is de ironie rondom Skull and Bones. Dit spel, dat oorspronkelijk voortkwam uit een uitbreiding van Black Flag, heeft jarenlang te maken gehad met veranderende vormen en interne politieke problemen binnen Ubisoft Singapore en het grotere bedrijf. Het spel had vorig jaar moeten uitkomen, maar is al twee keer uitgesteld zonder een nieuwe releasedatum. Het lijkt erop dat Ubisoft deze remake wil baseren op de code en ontwikkeling van Skull and Bones in de hoop zo nog wat terug te verdienen aan de jaren lange ontwikkelingskosten van Skull and Bones.

De Toekomst van de Franchise

Assassins’s Creed krijgt de komende jaren genoeg content. Beginnend met de terugkeer naar de roots in Mirage, de revolutionaire VR-ervaring in Nexus VR tot het epische avontuur in het oude China in Codename Jade, er is voor elke speler iets te beleven je leest hier meer over deze titels. Op het aankomende live-service infinite platform staat fans de terugkeer naar RPG’s te wachten met Codename Red en een paar jaar later een uniekere AC game met Codename Hexe. In het volgende artikel lees je wat je allemaal te wachten staat!

Ben jij al enthousiast over de toekomst van AC? Of juist helemaal niet? Laat het ons weten op Facebook of in de reacties hier beneden.