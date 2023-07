Review: AOC CQ32G2SE/BK

Laatst hebben wij al een monitor mogen checken van AOC die ons goed in de smaak viel. Zo hebben wij opnieuw de kans gekregen om een ander paneel te reviewen namelijk de AOC CQ32G2SE/BK.

Wie nog nooit van het merk AOC heeft gehoord, slaapt vast onder een steen. Één van de grote merken die monitoren produceert die met een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding. Zij bieden voor elke doelgroep iets aan; van gamers tot recreatieve gebruikers. Ook staan zij erom bekend dat ze voor elke prijsklasse wel iets in huis hebben.

Vandaag hebben wij de CQ32G2SE/BK in de schijnwerpers. De monitor waar we naar gaan kijken heeft als doelgroep uiteraard gamers.

Specificaties

Samen gaan we een kijkje nemen naar wat deze monitor in de aanbieding heeft en wat we kunnen verwachten. De CQ32G2SE/BK is een 32-inch (80 centimeter diagonaal) monitor met een 16:9 beeldverhouding. Dit is het “standaardformaat” ten opzichte van onze vorige review. Het scherm is tevens curved/gebogen met een kromming van 1500R. Bij het gebruik van de monitor kijk je naar een 165Hz edge-lit VA-paneel met een reactiesnelheid van 1ms op een resolutie van 2560 bij 1440 pixels. Het paneel bevat de FreeSync technologie, dit betekent dat deze screen-tearing elimineert op zowel NVIDIA als AMD Radeon kaarten. Natuurlijk is het paneel HDR mogelijk waardoor kleuren en contrasten nog duidelijker worden. Een matte laag over het display maakt tevens een grote kijkhoek mogelijk en heb je geen last van enige vorm van lichtweerkaatsing.

Het I/O paneel aan de achterkant bevat één DisplayPort en twee HDMI-aansluitingen. Ook is er een 3.5mm aansluiting aanwezig mocht je een hoofdtelefoon direct aan willen sluiten aan de monitor. Het scherm bevat ook ingebouwde speakers waar je gebruik van kan maken, echter raad ik de ingebouwde speakers niet aan als primair gebruik. Deze missen namelijk diepte en hebben voornamelijk de focus op de hoge tonen. De monitor klinkt prima op een laag volume, ga je hoger dan volume 15 dan raakt er veel detail in het geluid verloren door de kleine speakers.

Net zoals ieder scherm heeft deze ook een on-board menu. Deze valt te navigeren met de knopjes aan de onderkant van het monitor. Deze knopjes zijn verzonken in de frame en zijn soms moeilijk te vinden of in te duwen. Zo was het ook niet intuïtief toen ik een aantal instellingen wilde veranderen en constant de verkeerde knopjes induwde.

Natuurlijk kwam het scherm in een doos, met allerlei toebehoren. Zo zit in de doos één HDMI kabel, één DisplayPort kabel en natuurlijk de voeding van het scherm. Bij een scherm van 80 centimeter en gewicht van pakweg 7,5 kilogram, zit er ook een stevige standaard bij. Deze dient men wel zelf te monteren maar is binnen enkele seconden gepiept. Zelf heb ik gebruik gemaakt van de VESA-mount mogelijkheden en heb ik het scherm getest via een monitor arm.

Prestaties van het scherm

Zodra je het scherm koppelt aan je PC of consoles, zul je je verbazen hoe scherp de CQ32G2SE/BK daadwerkelijk is voor de prijs. Na wat instellingen tweaken in Windows zie je ook gelijk de 165Hz direct tot leven komen. De helderheid en kleuren staan precies goed zodat je geen oogzeer krijgt na enkele minuten. Mocht je de instellingen toch nog willen veranderen, dan kan dat uiteraard via het on-board menu of verschillende presets die al voorgeprogrammeerd zitten.

Niet alleen voor gaming is deze monitor een goede keus, maar ook voor andere doeleinden. Zo is fotobewerking ook ideaal omdat de kleuren in een VA-paneel sRGB 100% accuraat zijn. Iedere recreatieve gebruiker kan ook wel zijn plezier hebben met het scherm, techfreak of niet. Ten opzichte van onze vorige review mist dit scherm wel de ruimte vergeleken met de ultrawide monitor. Het scherm voelt door zijn 16:9 verhouding een beetje stikkend aan mocht het aankomen tot productiviteit. Zo worden menu’s, tabbladen en andere vensters een stuk kleiner ten opzichte van een ultrawide.

De hoge verversingssnelheid van het scherm maakt web browsen, content creëeren en natuurlijk gamen een stuk soepeler en sneller. Zo was gamen een plezante ervaring, maar had ook wel zijn hekelpunten. Screen-tearing komt totaal niet ter sprake bij dit scherm echter heeft het scherm wel een probleem met ghosting. Het probleem is zeer groot bij games, films of series in donkere gebieden. Elke beweging lijkt wel een soort motion blur te krijgen waardoor dingen, objecten of personen heel onzuiver worden en zelfs de focus verliezen. Ook dit scherm heeft backlight bleeding bij donkere scenarios op het scherm. Helaas valt dat niet te vermijden met het gekozen paneel en valt alleen te verhelpen met een OLED-display.

Een flinke lading aan games zijn getest op het paneel, van allerlei genres. Voor games met veel felle kleuren zoals bijvoorbeeld Overwatch 2, Valorant, League of Legends en Genshin Impact is de AOC CQ32G2SE/BK een uitstekende keuze. De kleuren springen echt tot leven tijdens jouw gaming sessie en zul je zeker plezier beleven. De grootte van het paneel helpt ook nog eens met de immersiviteit bij games met een verhaallijn. Zo voelde Horizon Zero Dawn indrukwekkend en zag ik details die ik op mijn 27-inch paneel niet opmerkte.

Wel merk je tijdens donkere games dat er nog verbeterpunten zijn. Zoals eerder genoemd is ghosting (zie het als een Motion Blur die je niet kunt uitzetten) heel erg duidelijk wanneer er scenario’s afspelen waat het scherm donker is. Zo merkte ik bijvoorbeeld bij verschillende race simulatoren zoals Assetto Corsa Competizione en rFactor 2 dat de omgeving en zelfs het circuit heel wazig werd. Dit helpt natuurlijk niet bij je focus ook introduceert dit best wat stress op je ogen en kreeg ik na enige tijd toch wel last van hoofdpijn.

Verdict

Al met al is de AOC CQ32G2SE/BK een aantrekkelijke keuze voor gamers en recreatieve gebruikers die op zoek zijn naar een betaalbare 32-inch gamingmonitor. Met zijn indrukwekkende specificaties en goede beeldkwaliteit biedt de monitor een plezierige kijkervaring. Echter, de aanwezigheid van ghosting en backlight bleeding zijn punten om rekening mee te houden, vooral voor veeleisende gamers die gevoelig zijn voor deze beeldkwaliteitsproblemen.

Voor een prijs van €299,- is dit een prima monitor voor verschillende doeleinden; gaming zowel als productiviteit.