EA Sports FC 24 officieel onthuld: Check hier alle details

We nemen afscheid van FIFA en maken plaats voor EA Sports FC. Dit is de nieuwe naam voor de oude bekende FIFA spellen van EA Sports. De naamswijziging is niet het enige wat veranderd in de editie van dit jaar. Laten we een kijkje nemen naar de opstelling.

Waarom het geen FIFA meer heet heeft alles te maken met de hoge licentiekosten die EA niet meer wilde betalen. EA’s voetbals-hit is groter dan de naam en voor dezelfde reden is de Swoosh ooit verdwenen van de Jordan schoenen. Maar goed, we hebben het hier niet over basketbal, maar over voetbal. Wat zit er dit jaar allemaal in de pijpleiding voor FIFA EA Sports FC?

Vrouwen en mannetjes spelen samen

Waar FIFA 23 al een vrouwelijke cover-atleet introduceerde, gecombineerd met een serieuze line-up voor het vrouwenvoetbal doet EA Sports FC 24 er een schepje bovenop. We nemen afscheid van de vrouwelijke cover-atleet, maar voegen een hele reeks aan voetbaliconen toe aan de cover van de Ultimate Edition. Ultimate Team staat aan de voorgrond voor EA’s voetbaltitel dit jaar. Met de nadruk op nouja, eigenlijk het hele woord, niet enkel de spelmodi. Want het ultieme team maak je met mannen én met vrouwen. Daarom spelen mannelijke en vrouwelijke spelers samen op het veld in EA Sports FC 24. Oh en de cover atleet dit keer is niemand minder dan Erling Haaland, doelpunten machine en spits van Manchester City. Het was leuk je gekend te hebben, Kylian.

Nog meer realisme

EA heeft heet spel nog wat meer écht kunnen maken met onder andere de volgende toefjes:

HyperMotionV – Een nieuwe ontwikkeling in het HyperMotion systeem heeft speldata van meer dan 180 vrouwelijke en mannelijke topsporters vastgelegd om in real-time toe te passen in het spel.

Geoptimaliseerde PlayStyles – PlayStyles zijn unieke speelstijlen van spelers om iedere speler uniek aan te laten voelen in het veld. Waar we de iconische viering-animaties al jarenlang kennen, hebben spelers ook een unieke speelstijl. Met PlayStyles zal je zien dat iedere avatar meer aanvoelt als hun lijfelijke counterpart.

EA’s Frostbite Enige gaat al jaren mee. DICE heeft EA grote blij gemaakt met deze mooie engine en deze is alweer iets verbeterd om het nóg echter te maken. Verbeterde speler modellen, vloeiendere animaties, unieke karakteristieken en de tenues zouden nu moeten bewegen zoals ze dat in het echt ook doen. Goed inzoomen dus!

Maar wanneer mag ik spelen?

Vanaf 22 september mag jij spelen als je de Ultimate Edition koopt. Je mag ook al vanaf 22 september aan de slag in de 10 uur trial via EA Play. Als je de standaard editie koopt heb je verlate toegang vanaf 29 september. De game verschijnt op alle gangbare platformen, waaronder ook de vorige generatie consoles en Nintendo Switch (dit keer geen Legacy Edition!). HyperMotionV is alleen van toepassing op de PlayStation 5, Xbox Series X|S en PC. Als je de Ultimate Edition vóór 22 augustus besteld krijg je allerlei in-game bonussen en als je de game vóór 1 november 2023 speelt krijg je een FC Founder batch om te laten zien dat jij er bij was toen EA een nieuwe era instapte van voetbalgames.

Wil je de volledige onthulling terugzien? Dat kan ook!