Bekijk Crunchyroll met jouw Gamepass Ultimate

Naast games biedt Microsoft haar Gamepass Ultimate af en toe nog wat andere leuke toevoegingen. Juli staat bij Microsoft in het teken van anime en wat is er beter dan een gratis proefversie op het meest bekende anime platform Crunchyroll?

Wie tegenwoordig anime zegt kan eigenlijk niet meer om Crunchyroll heen. Dit platform verzorgt in Europe een groot aanbod aan anime aan. Denk hierbij aan bekende series als One Piece, Demon Slayer of meer recent Jujutsu Kaisen. Noem het zo gek op en het staat wel op het platform! Met jouw Xbox Gamepass Ultimate abonnement kun jij nu 75 dagen lang gratis gebruik maken van deze service!

Wanneer we dit volgende artikel lezen op de site van Xbox zien we het volgende staan:

Then, starting on July 20, get 75-days of Crunchyroll Premium (Mega Fan Plan**) for free with your Ultimate membership. Stream the latest episodes of ‘JUJUTSU KAISEN’, ‘One Piece’, ‘BLUELOCK’, and more, all ad-free. Unlock the World’s Largest Anime Library with thousands of titles, available to watch anywhere.

Het is wel belangrijk dat je deze deal claimed vanuit jouw Xbox dashboard voor 20 oktober en ingevuld hebt voor de 27e van diezelfde maand. Ook is het belangrijk dat je niet eerder gebruik hebt gemaakt van een actiecode op het Crunchyroll platform.

Anime maand op Xbox

Tijdens de anime maand op Xbox zijn er verschillende spellen te spelen op Gamepass:

Immerse yourself in anime-inspired worlds and stories. Game Pass is celebrating with a month long Anime game collection, ranging from Fuga 2: Melodies of Steel to Ni no Kuni II: Revenant Kingdom to High-Fi Rush to Guity Gear -Strive-. This collection will be available to members on Console, PC, and Mobile.

Ga jij gebruik maken van deze acties? Of laat jij dit allemaal aan je voorbij gaan? Laat het ons weten in de comments!