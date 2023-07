Blast to the past: The legend of Heroes: Trails of Cold Steel 1 & 2

The legend of Heroes: Trails of Cold Steel is ontwikkeld door Nihon Falcom. Met de komst van Trails into reverie die een conclusie geeft aan zowel de Cold steel serie als de Zero en Azure reeks gaan wij stuk voor stuk de voorgaande games bespreken. In dit artikel gaan wij verder in op de eerste twee delen van de Cold steel serie, beginnend met het verhaal en de locaties waarin het zich afspeelt, en ons vervolgens richten op de ontwikkeling van het verhaal van deel 1 naar deel 2.

Trails of Cold Steel vindt plaats op het continent Erebonia, waar de speler wordt ondergedompeld in een politiek verdeeld land. In deel 1 maken spelers kennis met Rean Schwarzer en zijn klasgenoten van Class VII aan de Thors Military Academy. Class VII is een unieke klas die bestaat uit studenten uit zowel de aristocratische als de gewone bevolking. Het verhaal volgt hun reis terwijl ze leren over samenwerking, overwinnen van vooroordelen en de waarheid ontdekken achter de machtsverhoudingen in Erebonia.

Van deel 1 naar deel 2 worden spelers meegesleept in een epische reis vol wendingen en onthullingen. Class VII, die in deel 1 is gevormd, komt in deel 2 voor nog grotere uitdagingen te staan. Ze worden geconfronteerd met politieke conflicten, toenemende spanningen en oorlogsdreigingen. De reis van de studenten wordt persoonlijker en emotioneler naarmate ze worstelen met hun eigen demonen en proberen eenheid te vinden in een verdeeld land. Het verhaal evolueert naar een climax vol verrassingen en onverwachte allianties.

Class VII is een diverse groep studenten met verschillende achtergronden en persoonlijkheden. Rean Schwarzer, de protagonist, is een vastberaden en charismatische leider. Spelers volgen Rean en zijn klasgenoten terwijl ze door Erebonia reizen, bondgenoten werven, geheimen ontrafelen en hun vaardigheden ontwikkelen. Elk personage heeft zijn eigen unieke vaardigheden en gevechtsstijl, waardoor spelers verschillende strategieën kunnen toepassen tijdens gevechten.

Trails of Cold Steel bouwt voort op de gameplay van hun voorgangers en brengen verbeteringen aan. Het gevechtssysteem is verder verfijnd en biedt diepere strategische mogelijkheden, waaronder de nieuwe “Tactical Link System” waarmee personages samenwerken en combo-aanvallen uitvoeren. Daarnaast is de wereld van Erebonia rijker dan ooit, met uitgebreide steden, uitdagende dungeons en optionele zijmissies die spelers belonen met waardevolle items en inzichten in het verhaal.

De games worden geprezen om hun prachtige soundtrack, gecomponeerd door Falcom Sound Team jdk. De muziek vangt perfect de sfeer en emoties van de gebeurtenissen en voegt een extra laag diepgang toe aan de spelervaring.

Wat deze spellen bijzonder maakt voor spelers, is de zorgvuldige aandacht voor detail in het verhaal, de personages en de wereld van Erebonia. Spelers worden geïnvesteerd in de lotgevallen van Class VII en worden beloond met meeslepende verhalen, emotionele momenten en verrassende onthullingen. Bovendien biedt de serie talloze mogelijkheden voor spelers om te genieten van optionele content, zoals het versterken van banden tussen personages en het verkennen van uitdagende zijmissies.

Trails of Cold Steel biedt een onvergetelijke RPG-ervaring die spelers meeneemt op een reis met een meeslepend verhaal, boeiende personages, verbeterde gameplay en een prachtige soundtrack, behoren deze spellen tot de hoogtepunten van de Trails-serie. Als je op zoek bent naar een diepgaand avontuur waar je uren zoet mee bent dan zijn Trails of Cold Steel 1 en 2 zeker een aanrader. Duik in de wereld van Erebonia en beleef een epische reis vol spanning en emotie.

