Sony toont Spider-Man 2 story trailer en meer

De SDCC is bezig en dat betekend dat er veel nieuws naar buiten komt uit de wereld van de comic books. Ook was er een speciaal panel voor de aankomende Marvel’s Spider-Man 2 van Sony en deze liet een nieuwe trailer zien met nog een paar extra’s! Lees hier snel verder voor alles over Spider-Man 2 story trailer!

Waarschuwing: Lees het volgende gedeelte niet als je blind in de nieuwe game wilt gaan.

Spider-Man 2 is het vervolg op de game Spider-Man en Spider-Man: Miles Morales. In dit deel zijn beide dus ook aanwezig en moeten het opnemen tegen een groot aantal nieuwe vijanden, terugkerende vijanden en hun eigen innerlijke duisternis. Tijdens het panel wordt uitgelegd dat Peter en Miles moeite hebben met hun leven buiten Spider-Man. Peter heeft moeite met geld en Miles moet zich eigenlijk focussen op zijn verdere studie maar verkiest toch altijd de slechteriken te verslaan. Er zullen veel onzekerheden en keuzes gemaakt gaan worden in het verhaal.

Ook zullen we in de nieuwe game Kraven vinden. Wat hij hier doet en waarop die jaagt? Dat is aan MJ en de Spider-Men om uit te zoeken. Bekijk hieronder snel de Spider-Man 2 story trailer!

Limited edition PS5

Dat is echter niet alles wat er vandaag is aangekondigd. Het is namelijk tijd voor de eerste PlayStation 5 Limited edition! Deze gaat geheel in het teken staan van Spider-Man 2 en laat goed de infiltratie van de symbiote zien in Spider-Man. Ook wordt er een controller bij geleverd welk hetzelfde thema volgt. Mocht jij nou al een PlayStation 5 console hebben kun je er ook voor kiezen de platen los te bestellen of de controller los te halen. Bekijk hieronder snel hoe het er allemaal uit ziet!

Vanaf 28 juli is het gehele pakket, of delen daarvan, te kopen via PlayStation Direct.

Ga jij de game of de nieuwe thema producten van de PlayStation 5 kopen? Deel het met ons!