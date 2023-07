Review: Exoprimal

Een grote crisis met dinosaurussen op een tropisch en futuristisch eiland smeekt om een eindeloze loop aan speler-tegen-omgeving-en-soms-nog-tegen-speler gevechten op een Overwatch-achtige manier. Stap je in je favoriete exosuit. Gooi er een likje verf op en jaag de prehistorische PETA de stuipen op het lijf. Dit is Exoprimal!

Exoprimal is Capcom’s nieuwste co-op shooter in een Player Versus Environment en een klein beetje Player Versus player setting. Het spel wordt gespeeld middels Wargames. Dit zijn herhalende gevechten waarin 2 teams tegelijkertijd in een eigen gespiegelde simulatie worden gedropt waarbij de twee teams tegen elkaar racen door gevechten aan te gaan met dino’s. Elke race sluit af met een finale waarbij je voorafgaand aan de matchmaking kunt kiezen voor een finale met of zonder PvP element. Je kunt ook een willekeurige optie kiezen voor extra beloningen.

Rinse and Repeat

Iedere Wargame wordt gespeeld door twee teams die beginnen in een exacte kopie van elkaars simulatie. Een wargame bestaat uit 2 rondes waarvan de eerste ronde bestaat uit een reeks aan opdrachten. Meestal bestaan deze opdrachten uit het uitroeien van een x aantal raptors en af en toe een grotere dino. Na iedere opdracht ga je naar een nieuw gedeelte van de map voor de volgende opdracht. In de eerste ronde is de route een beetje willekeurig. Net als de opdrachten. Alhoewel iedere Wargame zich grotendeels hetzelfde afspeelt, zorgt deze minimale afwisseling er voor dat je niet exact weet waar je volgende opdracht is en wat je moet doen. Na iedere opdracht zie je kort de silhouetten van je tegenstanders in je eigen map. Ook hoor je een stem vertellen of je sneller of langzamer bent dan de tegenstander.

Ronde 2 ziet eigenlijk altijd hetzelfde uit, al zijn er verschillende varianten van een tweede ronde. Dit is ook afhankelijk van je gekozen optie in de matchmaking. Wél of geen PvP. Heb je gekozen voor PvP? Dan kom je in ronde twee in exact dezelfde map als je tegenstander en mag je naast het uitvoeren van je eigen opdracht, ook de tegenstander tegenhouden door het gevecht aan te gaan. Ronde 2 bestaat veelal uit het voortbewegen van een payload zoals we het kennen uit Overwatch. Het grote verschil is dat nog steeds vijandelijke dino’s je obstakels zijn. De tegenpartij moet namelijk hun eigen payload voortbewegen. Degene die als eerst bij de finishlijn is, wint.

Beide payloads komen op het einde van de rit samen. Mocht je dus gelijk aanlopen met je tegenpartij kom je ze in ieder geval aan het einde van de ronde tegen. PvP is op moment een gegeven en hier merk je dat de game nogal wat balans kan gebruiken. Zodra één team heeft gewonnen, is de Wargame voorbij en keer je terug naar het hoofdmenu, om het hele riedeltje opnieuw te starten.

Suit-up!

In Exoprimal zijn we piloten die Mechs besturen. Er zijn verschillende soorten mechs. Aanvallers, verdedigers en ondersteunende mechs. Hier gelden de typische team-based shooter rollen waarin de aanvallers de meeste schaden kunnen uitdelen, de verdedigers fungeren als tanks en de ondersteuners allerlei tools hebben om het team te ondersteunen met bijvoorbeeld heals. Een goed gebalanceerd is de sleutel tot overwinning. Met name de tanks zijn behoorlijk taai en kunnen ontzettend veel klappen vangen van vijandelijke dino’s en spelers. Je kunt op vrijwel ieder willekeurig moment in de ronde wisselen van Mech. Iedere Mech heeft ook een eigen level waar je bonussen en cosmetische aanpassingen mee kunt vrijspelen.

Iedere mech heeft een set aan unieke abilities, maar er zijn ook een paar persoonlijke keuzes die beschikbaar zijn voor iedere Mech. Na het proberen van verschillende Mechs heb je wel een duidelijke voorkeur ontwikkelt. Zelfs binnen een specifieke soort Mech is er een brede keuze aan gameplaymogelijkheden. Zo heeft een bepaalde aanvallende Mech een machinegeweer, de andere een soort sniper die meer schade doet des te verder deze is ingezoomd, een bommenwerper een Mech die zwaarden heeft voor combat van dichtbij.

De gameplay is goed. Het spelen met de verschillende Mechs voelt goed aan en de unieke Mechs zorgen voor een afwisselende gameplay. Ook de wereld ziet er interessant uit met futuristische ruïnes. Het is een beetje alsof je een futuristische Jurassic Park inloopt. De dino’s zien er goed uit, al zijn er heel weinig verschillende soorten dino’s. Het is erg veel van hetzelfde. En dat geldt eigenlijk voor de rest van de game, inclusief de gameplay. De variatie is echt minimaal waardoor elke Wargame bijna exact hetzelfde speelt.

Sterk begin

Exoprimal begint erg sterk met een toffe introductie binnen de wereld, al is het een beetje een trage intro. We zetten voet op een onbekend eiland waar we een lijk tegenkomen en de vibe die we krijgen van dit moment is enorm tof. Een beetje Dino Crisis achtig zelfs, omdat we ten slotte weten dat dino’s gemoeid zijn met de game. We krijgen een introductie van het verhaal die niet per se geweldig is, maar op zijn minst een leuke toevoeging lijkt te zijn om alles een beetje ‘zinvol’ aan te laten voelen. Na het spelen van een paar Wargames komt langzaam het besef dat er eigenlijk niet meer is dan dat.

Het verhaal dat enigszins prima is, wordt voortgezet door statische plaatjes met een dialoog en zo en dan een cutscene. Om het verhaal voort te zetten hoef je geen speciale missies of iets dergelijks te doen. Je moet simpelweg een x aantal Wargames voltooien om de volgende story cutscene vrij te spelen. Winnen of verliezen heeft geen invloed. Je gekozen Mech maakt niets uit. Je moet gewon keer op keer de simulatie starten om verder te gaan. En dit is zo jammer. De game begon zo goed met een donkere toon een introductie die een hele andere vibe geeft dan de luchthartige game die je daarna gaat spelen.

Toekomstmuziek

Ongetwijfeld is Exoprimal een live-service titel die moet groeien. Het magere aanbod met een sterke fundering laat dit wel zien. Ik hoopte dat Exoprimal al vanaf het begin meer te bieden had. Verschillende soorten gameplay, een single player mode die op het verhaal ingaat met de iets donkere toon waar we mee beginnen. Het begint met een reusachtig raadsel die echt wilt oplossen, maar de manier waarop is gewoon niet leuk genoeg voor het langere termijn. Daarbij is de aanschafprijs ook enorm stevig als je de game niet via Game Pass speelt en is het moeilijk om de game op dit moment aan te raden.

We weten dondersgoed dat Capcom goed is met dino’s en de Japanse liefde voor Mechs had kunnen zorgen voor een enorm aantrekkelijke dino-shooter, maar met de toch wel Hero-shooter-fatigue (kijk naar de teleurstellende Overwatch 2) en de magere start van deze titel, ben ik bang (al hoop ik van niet), dat het blijft bij een tof idee die niet echt van de grond komt. Maar ik hoop oprecht dat Capcom hier iets moois van weet te maken. De ontwikkelaars beloven veel toekomstige content met onder andere een samenwerkingsevenement met Monster Hunter, waar ik enorm naar uitkijk! Laten we hopen met de belofte en Capcom’s enorm toegewijde post-launch support in combinatie met Game Pass dat Exoprimal genoeg aandacht blijft krijgen en uiteindelijk uitbloeit tot mijn go-to Hero-Shooter met dino’s.