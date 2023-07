Armored Core VI laat uitgebreide Gameplay beelden zien

Het is nog exact één maand wachten tot de release van Armored Core VI. De From Software titel die niet verschijnt in de vorm van een middeleeuwse fantasy game met een hoge moeilijkheidsgraad, bevat Mechs. Maar ook deze franchise van From Software staat bekend om haar taaie difficulty.

Armored Core VI: Fires of Rubicon verschijnt op 25 augustus voor PlayStation 5, Xbox Series consoles, PC en de vorige generatie PlayStation en Xbox consoles. Tot voorheen mochten we al verschillende story en gameplay trailers zien. Vandaag onthullen Bandai Namco en From Software nog meer details in een uitgebreide gameplay video.

De video laat ons zien dat Armored Core VI een mengelmoes is van voorgaande delen. We strijden zowel op de lucht als op de grond en hebben een volledig 3Demensionaal speelveld waar ons arsenaal op aan te passen is. We krijgen een glimp van de aanpasbare wapens per onderdeel van de Mech, zien de reusachtige locaties en een eerste beeld van de vijanden op ons pad.

De video laat verschillende soorten vijanden zien. Van kleine robots tot vijandelijke Mechs in verschillende formaten. Ook zien we verschillende baasgevechten in een vogelvlucht voorbij komen die beloven een enorme uitdaging te bieden aan het einde van bepaalde levels. Zodra we het moeten opnemen tegen gevaren die velen malen groter zijn dan we zelf, zien we dat we zwakke plekken moeten misbruiken om de tegenstander neer te halen.

Verder lijkt Fires of Rubicon om te gaan met verschillende soorten schade. Waar we bepaalde vijanden eerst moeten blootstellen voordat we gigantische hoeveelheden aan schade kunnen toedoen met ons arsenaal.

Nog één maand wachten tot de release van Armored Core VI. Het zesde deel verschijnt ruim 11 jaar na het vorige deel. Armored Core V verscheen in het begin van 2012 voor de PlayStation 3 en Xbox 360.

