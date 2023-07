Obsidian Flames komt er aan! Claim nu je gratis Charizard!

Obsidian Flames, de volgende uitbreidingsset voor de Pokémon Trading Card Game komt er aan. De set met wederom Charizard in de hoofdrol verschijnt alweer op 11 augustus, een ruime maand vóór de langverwachte 151 set. Pokémon fans kunnen nu al een gratis Obsidian Flames bonus claimen in de nieuwste Pokémon RPG games.

Om de release van Obsidian Flames te vieren kan iedereen die Pokémon Scarlet en Pokémon Violet speelt een gratis Dark Tera Type Charizard claimen door de code DARKTERA0006 in te voeren in het Mystery Gift scherm van de game. Dit is een van de weinige momenten om een Charizard toe te voegen aan je party, want de vliegende vuur Pokémon komt oorspronkelijk niet voor in de Paldea regio. Een uitgerekende kans voor iedereen die de eerste Charizard events heeft gemist.

Fans hebben tot 31 augustus de tijd om deze code in te voeren en Charizard te claimen.

Kijk jij uit naar Obsidian Flames? Of ga je enkel meeliften met de release van de nieuwe Trading Card uitbreiding door Charizard te claimen in Pokémon Scarlet of Violet? Voor de geïnteresseerde belooft het een nieuwe Trading Card uitbreiding te worden met veel toffe kaarten. De toon wordt namelijk al goed gezet met de Elite Trainer Box waar Charmander op de voorgrond staat. De vuur hagedis staat afgebeeld op de doos en naast de pakjes kaarten, sleeves, dobbelstenen etc. zit er een heel erg toffe promo kaart in de doos. Kijk dan!

Als je de Charmander Promo wilt hebben, moet je nog even geduld hebben! De uitbreiding voor de Pokémon Scarlet en Violet kaarten verschijnt op 11 augutus. Charizard mag je wél vanaf nu al claimen via de Nintendo Switch games.